紐約客談／要民眾花錢 外賣郎需求應政府解決

作為利用互聯網科技提供便民服務的創新嘗試，第三方外賣平台推出之後便獲得用戶好評，方便消費者的同時又創造就業 ，然而經過十年變遷的外賣行業，如今似乎陷入了困境，從消費者到外賣郎，從政府到平台自己，沒有一方能夠明哲保身、安然退場。

2013年到2016年，全美多家訂餐平台應運「共享經濟」潮流而生，如今第三方外賣平台的選擇愈來愈多，但是市民做為普通用戶，卻在這近十年間，也不斷地體會著「點外賣」花費水漲船高的困境。

第三方外賣平台，由最初和店內堂食差不多的價格，到如今需要添加配送費、服務費、稅費、小費等多項雜費下來，往往吃一段餐，得花上餐點原價的雙倍價格，讓人乾脆寧願直接到店裡消費。

「外賣平台上的食物標價都比店裡要高，再加上其他費用，外賣已經變成奢侈品」，曼哈頓 白領安女士作為金融業人士，收入比大多數紐約民眾都要寬裕，但作為中產階級，午休時間也會徒步到公司附近覓食，不到萬不得已，不在平台點餐。

當聽到市消費者和工人保護委員會主席范拉斯鼓勵民眾「一定要多給小費」時，她表示非常不解。「以前平台默認15%小費，現在直接漲到20%，還會規定最低小費額度。」

安女士說，自己很同情外賣郎，每次都給不少小費，但作為政府的角色，如此要求市民似乎並不合適。

相比於要求民眾多花錢，政府應該切實解決外賣郎的需求，加大平台管理、提供醫保 、安全等配置；而非增加徵收訂餐平台稅收，從民眾口袋中多撈錢，以平息外賣郎的不滿、填補愈發恐怖的市政赤字。