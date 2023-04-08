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地鐵遇歧視攻擊 亞裔女遭辱罵毆打

記者胡聲橋／紐約報導

一名亞裔女性日前在布碌崙(布魯克林)地鐵車廂內，遭兩名西語裔女子以歧視性語言辱罵並遭到毆打，以「中國佬，歪斜眼」(ch***y eye, slanty eye)取笑她，並持刀威脅；目前市警總局仇恨犯罪小組已介入調查。

根據市警表示，該案發生在3月30日晚上11時，一名27歲的亞裔女性搭乘D線地鐵，在布碌崙Flatbush大道交Dekalb大道附近，碰到兩名年約20歲左右的西語裔女性，並靠近受害人。

兩名西語裔女性朝著受害人喊帶有歧視和侮辱意味的「中國佬，歪斜眼」，並對她吐口水、拳打腳踢，甚至拿出刀子威脅，最後受害人身上有多處傷痕，西語裔女性逃走前，還搶走了受害者的外套。

警方呼籲在現場目睹這一案件的人與警方聯繫，目擊者可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 亞裔 布碌崙

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