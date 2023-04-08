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男街頭討錢未遂 強暴日落公園女子

記者顏潔恩／紐約報導
警方呼籲民眾提供信息，逮捕該名涉嫌攻擊並強暴他人的男子。(市警提供)
警方呼籲民眾提供信息，逮捕該名涉嫌攻擊並強暴他人的男子。(市警提供)

紐約市一名男子日前在布碌崙(布魯克林)日落公園街上，向一名陌生女子討錢，遭到拒絕後卻強硬攻擊對方，受害者慘遭性侵；轄管當地的市警72分局日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

案件發生於上月21日凌晨3時左右，在5大道交27街處，49歲的女子當時正步行回家；突然該名男子衝到眼前開口向她要錢，遭到拒絕後，男子先假裝沒事，繼續和女子搭話。

確定四下無人時，男子趁女子未注意時伸手將她推倒在地上，一邊攻擊一邊開口威脅她，接著將她拖至附近住宅的一個車道內強暴；警方指出，期間男子叫受害者為他口交，女子再次拒絕時，他直接抓著對方的頭髮，往車道地上砸了幾下。

色狼得逞後沿著5大道方向逃逸，接報趕來的警方將受害者送往附近醫院治療，雖傷勢嚴重、但無性命危險；據通緝圖，嫌犯是一名皮膚白皙、身材碩大的外族裔男子，犯案時身穿黑色保暖外套。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

日落公園 布碌崙 紐約市

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