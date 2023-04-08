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紐約外賣郎最低工資被降 民代維權

記者張心／紐約報導
紐約市外賣郎本該在今年元旦就開始調整最低薪資，但卻一再被拖延。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約市外賣郎本該在今年元旦就開始調整最低薪資，但卻一再被拖延。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)計畫在未來兩年調漲第三方訂餐平台外賣郎目前僅15元的最低工資，不過近日該局提出第二方案，將去年12月提議的每小時23.82元最低時薪降至17.96元，引發民代批評，直指這是市府服從第三方訂餐平台遊說的結果。

新計畫的「降薪」引發多位民代不滿，市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議會市消費者和工人保護委員會主席范拉斯(Marjorie Velázquez)、市議員高步邇(Gale Brewer)等民選官員，7日在曼哈頓下城舉行抗議集會，批評市府被第三方訂餐平台遊說，損害生活條件困難的外賣郎權益。

根據市消費者和工人保護局最新聲明，為滿足第三方訂餐平台外賣郎最低時薪要求，推出兩種計畫保證外賣郎權益：方案一，從外賣郎登錄訂餐平台帳號算起，可獲得每小時最低時薪17.96元，相當於每分鐘3分，不包括小費收入；方案二，平台僅基於送餐時間付費，每分鐘可獲得5分，不包括小費收入。此外，某些使用獨有薪酬支付方案的第三方訂餐平台，也必須遵守上述最低薪酬。

市主計長蘭德表示，外賣郎本該在今年元旦就開始加薪，但因為訂餐平台的遊說拖延。(市...
市主計長蘭德表示，外賣郎本該在今年元旦就開始加薪，但因為訂餐平台的遊說拖延。(市主計長辦公室提供)

新的計畫與去年11月公布的首版方案有較大不同，根據當時發布的計畫，外賣郎可獲得23.82元的最低時薪，其中包括19.86元的基礎工資、1.7元的健保補貼以及2.26元的支出補貼；漲薪計畫分兩年實施，從今年1月漲至17.87元，2024年4月1日漲至20.25元，2025年4月1日漲至23.82元。

蘭德表示，「DoorDash」、「Grubhub」和「Uber Eats」在首版計畫推出後不斷遊說，阻礙首版計畫中的漲薪幅度和漲薪時限，淡化制定好的外賣郎福利，導致第二版計畫大幅下調時薪。

「外賣郎本該在今年元旦就開始加薪，但因為訂餐平台的遊說拖延，這嚴重違反了政策規定，市府絕對不能屈服於這些大型公司的壓力。」

范拉斯承諾，市消費者和工人保護局仍在舉行聽證會，收集公眾意見，建議外賣郎和公眾積極參加，「雖然因為第三方平台阻攔，漲薪過程比預期要長，但我承諾，最終的規則必須符合外賣郎的要求。」

范拉斯(說話者)鼓勵外賣郎積極參與市府聽證會發表建議。(記者張心／攝影)
范拉斯(說話者)鼓勵外賣郎積極參與市府聽證會發表建議。(記者張心／攝影)
民代、外賣郎7日在曼哈頓下城舉行抗議集會，反對市府降低既定最低時薪。(記者張心／...
民代、外賣郎7日在曼哈頓下城舉行抗議集會，反對市府降低既定最低時薪。(記者張心／攝影)

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