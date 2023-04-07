華男路邊換輪胎 不到20秒賊後車箱盜9.2萬現鈔

其中一名竊賊拿走放在後車廂、裝有9.2萬元現金的袋子。(截自監控錄像)

布碌崙 (布魯克林)8大道華人社區附近，日前發生一起盜竊案，一名華裔 男駕駛將車停在路旁準備換輪胎，兩名嫌犯接近，從敞開的後車廂中拿走裝在裡面的一個袋子，根據案發現場影片，從頭到尾作案時間僅在20秒內；經證實，袋子中裝有9萬2000多元現金，目前兩嫌已遭警方通緝。

根據市警66分局，該起案件發生在本月4日早約11時，一名32歲的華裔男駕駛，將一輛轎車停在54街581號住宅樓前面，準備換輪胎。

這名華裔男子先打開後車廂拿出工具，蹲在車子右後方輪胎查看，並未把後車廂關上；此時兩名男子分別從一左一右走近，在其中一人的掩護下，另一人走到後車廂，取出一個袋子拿走，從嫌犯出現到得手，過程僅在20秒內。

經證實，袋子內裝有9萬2000多元現金；兩名竊賊得手後，沿著9大道向南逃離現場。

據警方報告，一名嫌犯為男性，黑皮膚，最後一次出現時戴著一頂高爾夫球帽和一件黑色夾克；另一名嫌犯也是男性，黑皮膚，最後一次出現時身穿黑白相間的格子襯衫和黑色褲子。