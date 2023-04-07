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上東城韓裔店員被槍殺 嫌犯4罪起訴

記者劉梓祁／紐約報導
案發地為上東城一間亞裔經營的雜貨店。事發後有不少民眾獻花致意。(本報檔案照)
案發地為上東城一間亞裔經營的雜貨店。事發後有不少民眾獻花致意。(本報檔案照)

曼哈頓上東城一由亞裔經營的熟食店，日前遭非洲裔搶犯深夜持槍入店洗劫，韓裔店員崔承哲(Sueng Chul Choi, 音譯)頭部中彈當場死亡；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)6日宣布，以一級謀殺等四項罪名，起訴嫌犯賽勒斯(Kimond Cyrus)。

白艾榮在起訴聲明中表示，39歲的賽勒斯涉嫌殺害上東城熟食店Daona Deli and Grocery的店員、67歲的崔承哲，起訴罪名包括有一項一級謀殺罪、一項二級謀殺罪和兩項二級武器持有罪。

白艾榮稱，賽勒斯涉嫌以暴力手段殺害死者，而其經營的小商鋪是曼哈頓社區中不可或缺的一部分，對崔承哲的悲慘離世深感痛心，將會利用手中的一切工具，確保紐約市辛勤工作的小商戶員工安全。

根據法庭文件和紀錄，賽勒斯在案發前後的一周內已在全市三個區域犯下四起持槍搶劫案，每次均身穿防護服、戴口罩和手套，並在犯案時掏出手槍。槍殺發生幾個小時前，賽勒斯進入布朗士一棟建築更換防護服，隨後騎摩托車進入曼哈頓。

文件顯示，案發時間的3月3日晚11時20分左右，賽勒斯走進東81街崔承哲所在的店鋪，並拿出手槍向一位顧客要錢，顧客從口袋拿出現金，隨即被賽勒斯推倒在地；賽勒斯繼而轉向身處收銀台後方的崔承哲，在其拒絕交出錢後，賽勒斯用槍柄擊打他的頭部，並將槍口轉向對準顧客的頭，逼迫崔承哲聽從。

賽勒斯隨後要求崔承哲帶其前往商店後方，店內顧客趁機衝到店外，在幾分鐘後聽到一聲槍響。有目擊者看到賽勒斯從熟食店中出來回到摩托車上，留下店內頭部流血的崔承哲躺在地上，被當場宣布死亡。

賽勒斯後騎車返回布朗士，並在當地另一家熟食店又犯下持槍搶劫；幾日後，他在布朗士被捕。根據法院授權的搜查令，警方在賽勒斯的公寓中搜出了一把裝滿子彈的槍枝，這些子彈與曼哈頓搶劫案中發現的子彈匹配，還搜出了從布朗士熟食店搶劫現場盜竊的物品。警方稱，其目標只是現金和香菸。

市警總探長西格(James Essig)早前表示，賽勒斯曾因一起襲擊案服刑近兩年，2004年9月被移民當局「有條件釋放」，但其移民身分尚不清楚。

穿著白色防護服的賽勒斯，日前在上東城持槍搶劫，殺害韓裔崔承哲，被檢方以謀殺等罪起...
穿著白色防護服的賽勒斯，日前在上東城持槍搶劫，殺害韓裔崔承哲，被檢方以謀殺等罪起訴。(市警提供)

曼哈頓 布朗士 白艾榮

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