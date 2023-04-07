紐約客談／地鐵擴大優惠 羊毛出在羊身上

市議會在反饋市府預算 計畫時，要求增加3000萬元擴大半價乘車服務的範圍，為更多低收入 家庭減輕生活開銷壓力。有分析稱，這一變化如能實現，將使有資格享受半價服務的人數增加近一倍。

該建議頗富人文關懷，應該能獲得廣泛支持——如果錢能從天上掉下來的話。不久前，「MTA 缺錢」的消息占據新聞版面：疫情之後客流恢復疲軟、票款收入暴跌，加上長島鐵路麥迪遜大中央車站的建設成本，導致數以億計的赤字。而財政的錢從何處來？當然是納稅人的口袋。

面對無底洞般的巨額赤字，MTA和政府的想法倒是出奇一致：漲。從地鐵公車票價上漲，到吵得沸沸揚揚的曼哈頓壅堵費，MTA在「開源」上可謂不遺餘力，在「節流」上，每個人心裡都有一面明鏡。州長則更是異想天開地要對紐約市外的居民加徵「通勤稅」以補貼MTA，也不管人家到底是不是市郊通勤鐵路服務的對象。

「錢從何處來」也許不是議會要關注的問題，他們的職責是指導「錢往何處花」。不過，議會在提出預算建議時，最好也要附帶要求政府公開報告資金來源。如果大幅增加的半價優惠，建立在全價票漲價的基礎上，那麼最好再考慮。

數據已經表明，乘客的流失是造成財務黑洞進入惡性循環的初始變量，那麼只有把這個變量拉回正常水平才是治本之策。漲價只會適得其反，勸退更多本有意願乘坐公共交通的人。如要吸引更多人回來乘車，反而應該適當推出普適性的票價優惠才對。

優惠當然好，不過最好能雨露均霑，而非厚此薄彼，因為羊毛，最終還是要出在羊身上。