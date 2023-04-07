加速郵件盜竊起訴 孟昭文與瑪麗奧共推兩黨法案

國會議員孟昭文與瑪麗奧推兩黨法案，遏制郵件盜竊案。(孟昭文辦公室提供)

鑒於紐約市華人社區、甚至全美的郵件盜竊案持續發生，代表紐約州的民主黨國會眾議員孟昭文(Grace Meng)，以及共和黨瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，6日宣布共同推出兩黨「美國郵政 局傳票 授權法」(USPS Subpoena Authority Act)提案，加強美國郵政局(USPS)打擊郵政犯罪的能力。

加強郵政局透過行政傳票蒐證

郵件盜竊問題嚴重，兩黨紐約州國會眾議員6日共同提案，加強美國郵政局(USPS)打擊郵政犯罪的能力。(取自pexels)

「美國郵政局傳票授權法」將加強美國郵政局通過行政傳票(administrative subpoenas)，打擊盜竊郵件的犯罪組織的能力。通過這些傳票，美國郵政局可以蒐集更多與郵件盜竊相關的金融欺詐信息，包括銀行紀錄和監控錄像，從而使由犯罪組織執行的郵件盜竊案，符合起訴門檻。

瑪麗奧表示，因郵件盜竊造成的個資外洩，以及支票 欺詐，不僅侵犯了個人的隱私和安全，而且還威脅到整個金融和郵政系統的完整性。

孟昭文則說，有不少選民反應自己淪為郵件盜竊的受害者，「他們失去了辛苦賺來的錢，並更有可能遭受身分盜竊、信用評級降級和其他負面影響」。

國會議員孟昭文與瑪麗奧推兩黨法案，遏制郵件盜竊案。(瑪麗奧辦公室提供)

提供郵政局工具資源 打擊犯罪

兩人表示，透過提案，可向美國郵政提供必要的工具和資源，迅速蒐集信息並起訴相關犯罪組織，將有效保護選民的財產。

根據美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)2月發出的警報，銀行提交的支票欺詐報告，從2021年的35萬份增加到68萬份，幾乎翻了一番。

美國郵政檢查局(USPIS)則表示，從2020年3月到2021年2月，共收到超過29.9萬份關於郵件失竊的投訴，比上年度增加了161%。

紐約的郵件盜竊和支票欺詐案件也在增加。2022年9月，紐約南區聯邦檢察官和美國郵政調查局共逮捕九人，其中一些人是郵政局雇員，他們涉及一個長達數年，涉案金額為130萬元的詐騙計畫，他們從郵件中竊取信用卡並用來欺騙幾個國家金融機構、信用卡公司和大零售商。

今年1月，紐約州主計長迪拿玻利(Thomas DiNapoli)、布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和聯邦調查局，宣布逮捕加爾克(Gennady Galker)，他從布碌崙偷了超過3萬美元的支票；此前也有另一名東弗萊布士(East Flatbush)的前郵政工作人員被判處30個月監禁，他從尤蒂卡大道(Utica Ave.)的郵局偷了400萬元的空白匯票。