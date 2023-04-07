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紐約公園犯罪激增 市議會籲增加監控、巡邏員

記者許君達／紐約報導
紐約市近來公園犯罪數量急遽上升，一些人流密集之處，比如華埠的羅斯福公園，成為治安死角。(記者許君達／攝影)
紐約市近來公園犯罪數量急遽上升，一些人流密集之處，比如華埠的羅斯福公園，成為治安死角。(記者許君達／攝影)

長期以來，紐約市的公園和附近綠地城為社區治安死角，像是曼哈頓華埠的羅斯福公園中，就有不少遊民、癮君子遊蕩，甚至成為盜竊分子銷贓集散地；面對公園犯罪率激增，市議會近日呼籲，應在全市的公園和綠地增加監控攝像機和巡邏人員，改善治安。

根據日前公布的「市長管理報告」初稿，去年7月至9月，在全市公園內就發生231起犯罪案，2021年同期的數字為179起；另外在去年7月至9月，在公園內發生的財產犯罪則有223起，比去年同期的175起有顯著增加。

華埠社區也長期受到公園治安問題困擾；其中羅斯福公園作為附近眾多老人戶外活動的場所，但又有不少遊民與癮君子遊蕩期間，還逐漸發展成一個盜竊份子銷贓的集散地，常常爆出罪案消息。此前社區的另一個休閒場所，哥倫布公園也常發生有搶劫案、持刀傷人案等。

上月底，羅斯福公園內剛剛傳出白日槍聲，雖未造成人員傷亡，也給周邊的社區和學校造成了不小的恐慌。此地地形複雜，附近道路狹窄且曲折，犯罪發生後，嫌犯可輕鬆混在人群中逃離追捕。

對此市議會提議市府應增加公園的安全投入，將公園的巡邏執法人員數量增加一倍。目前，市公園局與市警的警力配置，為平均每百英畝的公園僅派一名巡邏警員，他們有權對違法者發傳票和進行逮捕。

另外市議會也提出增加監控攝像機；目前公園內現有的監控設備由市警局負責，警方並未透露現有監控攝像頭的具體數字。

市公園局發言人Dan Kastanis表示，府院之間的預算對話剛剛開始，公園部門歡迎更充足的預算。「我們致力於使我們的公園更環保、更清潔、更安全。」

華埠 預算 遊民

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