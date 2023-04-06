H-1B中籤率創新低 律師：趁早準備B計畫

H-1B工作簽證抽籤已結束，華人律師分析，今年的中籤率堪稱史上最低。(本報檔案照)

2024會計年度的H-1B工作簽證 抽籤已經結束，據了解，今年的中籤率堪稱史上最低，僅不到兩成；關於本年度是否會有俗稱「海底撈」的第二輪抽籤，多位華人律師表示「見仁見智」，但提醒未中籤者，應早做打算。

高泰律師樓的陳律師表示，雖然移民局 還未公布今年的中籤情況，但通過和多家律師樓的溝通推斷，今年的中籤情況不到兩成。

律師馮凈則表示，今年的H-1B中籤率大概在15%；由此推斷，今年參與抽籤的人數至少達到50萬，甚至可能達到70萬，遠高於去年創紀錄的48萬3927人。

至於今年下半年是否有H-1B的「海底撈」，陳律師說，2021財年的三輪「海底撈」是因為很多中籤的人在疫情期間回國，沒有遞交材料，空出許多名額，但是今年顯然沒有類似情況。

馮凈則認為，可能會出現第二輪；她說，由於簽證的申請量龐大，與低迷的高科技和金融行業情況不符，「這麼多人申請，除非經濟好、到處招工，而且留學生最後也成功找到工作留下」。

馮凈進一步解釋，例如有申請者找了20家公司幫忙抽H-1B，最後抽中了五個名額，遞交一個後，剩下的四個名額就空下來，「其中可能摻有大量泡沫」，因此她認為可能出現第二輪抽籤。

另外，移民律師也發現今年另一亂象，像是有不少印度外包公司(Indian consulting company)，在未經允許的情況下，給已經離職的員工抽籤；「很多人被前公司通知中籤了，特別吃驚，自己真正工作的公司反而沒有抽中」，馮凈說，這也是一部分泡沫的原因。

對於未中籤者，律師建議應提早做打算，陳律師說，未中籤者可透過結婚，與有H-1B的配偶結婚，轉為H4簽證；或與有F1的配偶結婚，轉為F2簽證；也能轉為B1和B2商業簽證留在境內。

他提醒，上述三種簽證可留在美國境內找工作，但不能工作；如要工作，在找到雇主後，必須再將簽證身分轉為工作簽證後，才可以開始工作。

另外兩種可以工作的選擇是使用F1簽證的CPT(Curricular Practical Training)繼續工作，或者找一份免抽簽的H-1B類別工作。

馮凈說，許多人沒抽中身分而「轉戰」加拿大，認為那裡的移民政策更友好。她說如果H-1B濫用情況不改善，可能讓真正有工作的人才離開美國，最後受惠的反而成了鄰國。