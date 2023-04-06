我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措

記者張晨／紐約報導
地鐵軌道死亡案激增，MTA尋預防新舉措。(記者張晨／攝影)
地鐵軌道死亡案激增，MTA尋預防新舉措。(記者張晨／攝影)

紐約市地鐵落軌死亡事件頻發，為尋求加強設施以預防未來類似事件再發生，大都會運輸署(MTA)在近日董事會上提出意見，包括加裝攝像頭、可鎮定人心的藍光，以及人工智能監測站台環境等；對於亞裔社區建議的安全閘門建議，MTA則依舊表示「不感興趣」。

根據數據，2022年在紐約市地鐵內共發生了與鐵軌接觸相關的1364起事故，其中88人死亡；MTA代理首席客戶官里埃拉(Shanifah Rieara)表示，2021年冬季開始，這一數字就呈現了漲勢，但未提供詳細數字。

里埃拉表示，大多數落軌事故都是由民眾自願走上軌道導致，無論是撿起掉落的物體，穿越到另一個站台，還是進入隧道中的遊民營地，甚至沒有任何明顯的原因。

她說，急救人員將五分之一的案件歸咎於精神疾病，意外摔落或醫療緊急情況占所有落軌死亡案的15%，而自殺則不到10%。

MTA建築和發展主席斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，當局一直在試行一項計畫，將人工智能視頻分析搭載到現有地鐵的閉路攝像系統上；這項技術將有助於「預測並提醒站台上發生的不穩定和危險行為」。

他說，MTA還在計畫測試安裝移動傳感器，以檢測站台以外區域的任何活動軌跡；而一些低技術含量的項目也正在進行中，其中包括安裝旨在產生鎮靜效果的藍光，以藉此降低自殺或自殺企圖的發生率。

斯普林格指出，MTA仍計畫進行車站安全閘門的試運行，儘管他對這種方法「不太感冒」；因為考慮到地鐵系統的年代和狀況，他認為這不是解決方案，且不同的地鐵列車有不同的門間距，這給閘門安裝帶來了阻力。

但MTA表示，不久後會再向公眾徵詢安裝安全閘門的建議。

MTA 地鐵 人工智能

上一則

逾10億交通罰單未收 官員：不應再減市府預算

下一則

「夏季崛起」報名 低收入家庭優先

延伸閱讀

環保計畫加速 MTA訂購470輛電動公車

環保計畫加速 MTA訂購470輛電動公車
維拉札諾大橋過橋費 議員提案史島居民免交

維拉札諾大橋過橋費 議員提案史島居民免交
預算大限將至 MTA赤字難解 府會沒共識

預算大限將至 MTA赤字難解 府會沒共識
公車道攝像頭執法 MTA籲立法永久執行

公車道攝像頭執法 MTA籲立法永久執行
聯邦遲疑 第二大道地鐵延長工程喊價77億

聯邦遲疑 第二大道地鐵延長工程喊價77億

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

2023-04-05 11:58
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57
市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

2023-04-01 07:48

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪