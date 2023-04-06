地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措

地鐵軌道死亡案激增，MTA尋預防新舉措。(記者張晨／攝影)

紐約市地鐵 落軌死亡事件頻發，為尋求加強設施以預防未來類似事件再發生，大都會運輸署(MTA )在近日董事會上提出意見，包括加裝攝像頭、可鎮定人心的藍光，以及人工智能 監測站台環境等；對於亞裔社區建議的安全閘門建議，MTA則依舊表示「不感興趣」。

根據數據，2022年在紐約市地鐵內共發生了與鐵軌接觸相關的1364起事故，其中88人死亡；MTA代理首席客戶官里埃拉(Shanifah Rieara)表示，2021年冬季開始，這一數字就呈現了漲勢，但未提供詳細數字。

里埃拉表示，大多數落軌事故都是由民眾自願走上軌道導致，無論是撿起掉落的物體，穿越到另一個站台，還是進入隧道中的遊民營地，甚至沒有任何明顯的原因。

她說，急救人員將五分之一的案件歸咎於精神疾病，意外摔落或醫療緊急情況占所有落軌死亡案的15%，而自殺則不到10%。

MTA建築和發展主席斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，當局一直在試行一項計畫，將人工智能視頻分析搭載到現有地鐵的閉路攝像系統上；這項技術將有助於「預測並提醒站台上發生的不穩定和危險行為」。

他說，MTA還在計畫測試安裝移動傳感器，以檢測站台以外區域的任何活動軌跡；而一些低技術含量的項目也正在進行中，其中包括安裝旨在產生鎮靜效果的藍光，以藉此降低自殺或自殺企圖的發生率。

斯普林格指出，MTA仍計畫進行車站安全閘門的試運行，儘管他對這種方法「不太感冒」；因為考慮到地鐵系統的年代和狀況，他認為這不是解決方案，且不同的地鐵列車有不同的門間距，這給閘門安裝帶來了阻力。

但MTA表示，不久後會再向公眾徵詢安裝安全閘門的建議。