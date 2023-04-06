我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

逾10億交通罰單未收 官員：不應再減市府預算

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市停車景象。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市停車景象。(記者劉梓祁／攝影)

根據紐約市政府監管機構，市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的一份最新報告顯示，全市停車和超速的罰款，迄今仍有超過10億元的金額未繳；此前市長亞當斯(Eric Adams)才要求市府各部門再砍4%預算，以因應庇護客危機，對此官員建議，市府在拿回欠款前，不應再削減部門預算。

報告顯示，在2017年至2022年期間，全市違規停車和超速、闖紅燈或「未經授權使用公交車道」的罰單中，有10.2億元還未繳；在2017年到2019年開具的罰單中，約有10%未繳，這一比例隨後增長至2022年的29%。

2021年和2022年的罰款總額均超過了10億元大關。市獨立預算辦公室表示，未支付罰款的累積增長速度比新罰單開具的速度更快，表明在過去兩年中，有更高比例的罰款未被繳清。

這些未繳罰單包括初始罰款金額以及利息和滯納金；按照規定，罰單必須在發出後30天內交款或申訴，如果超過100天未繳或提出異議，市政府可進行默認判決，將債務分配給催收機構；如果拖欠罰款超過350元，市政府可以將車輛拖走。

市獨立預算辦公室主任查菲(Louisa Chafee)表示，該數字除了交通罰單，還包括由其他市府單位發出的未支付罰單金額。

報告內容還顯示，市府被積欠的，還有1.5億元的財產稅、帳單和其他費用，以及9.4億元的「公共安全和生活質量」罰單，所有機構未收回的罰款總額，預計超過21億元。

在數據公布的前一天，市長亞當斯(Eric Adams)辦公室才要求所有市府機構，在去年削減開支計畫的基礎上再砍4%，以因應庇護客危機和提漲的勞動力成本。

該舉措遭到批評，市主計長蘭德(Brad Lander)認為削減是「粗暴的方案」，市府應該有更長遠的政策規畫，而非隨意削減預算；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，削減計畫沒有考慮對紐約市民、基礎服務和城市經濟的影響；市議員高步邇(Gale Brewer)則建議，市府在收回欠款之前不應再進一步削減開支。

根據市交通局(DOT)，去年在允許校園區域內的自動超速攝像頭24小時全天候運行後，超速罰單數量有顯著下降，表明駕駛正在修正危險行為。有批評者稱，市府無法有效遏制駕駛故意污損或遮擋車牌，以躲避超速攝像頭和過路費等欺詐行為，浪費大量市政經費，還使魯莽駕駛免於受到懲罰。

預算 亞當斯 紐約市

上一則

皇后區科技創新大賽 2華裔入圍

下一則

地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措

延伸閱讀

市府各部門預算 擬再砍4%

市府各部門預算 擬再砍4%
外州33歲白人女子 金山失蹤 應登船卻未出現

外州33歲白人女子 金山失蹤 應登船卻未出現
迎川普出庭 曼哈頓將臨時封路 亞當斯點名格林不要鬧事

迎川普出庭 曼哈頓將臨時封路 亞當斯點名格林不要鬧事
鼠患猖獗 專家進駐華埠重災區

鼠患猖獗 專家進駐華埠重災區
康尼島開放日 紐約宣告旅遊季啟動

康尼島開放日 紐約宣告旅遊季啟動

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

2023-04-05 11:58
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57
市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

2023-04-01 07:48

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪