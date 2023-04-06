逾10億交通罰單未收 官員：不應再減市府預算

紐約市停車景象。(記者劉梓祁／攝影)

根據紐約市 政府監管機構，市獨立預算 辦公室(Independent Budget Office)的一份最新報告顯示，全市停車和超速的罰款，迄今仍有超過10億元的金額未繳；此前市長亞當斯 (Eric Adams)才要求市府各部門再砍4%預算，以因應庇護客危機，對此官員建議，市府在拿回欠款前，不應再削減部門預算。

報告顯示，在2017年至2022年期間，全市違規停車和超速、闖紅燈或「未經授權使用公交車道」的罰單中，有10.2億元還未繳；在2017年到2019年開具的罰單中，約有10%未繳，這一比例隨後增長至2022年的29%。

2021年和2022年的罰款總額均超過了10億元大關。市獨立預算辦公室表示，未支付罰款的累積增長速度比新罰單開具的速度更快，表明在過去兩年中，有更高比例的罰款未被繳清。

這些未繳罰單包括初始罰款金額以及利息和滯納金；按照規定，罰單必須在發出後30天內交款或申訴，如果超過100天未繳或提出異議，市政府可進行默認判決，將債務分配給催收機構；如果拖欠罰款超過350元，市政府可以將車輛拖走。

市獨立預算辦公室主任查菲(Louisa Chafee)表示，該數字除了交通罰單，還包括由其他市府單位發出的未支付罰單金額。

報告內容還顯示，市府被積欠的，還有1.5億元的財產稅、帳單和其他費用，以及9.4億元的「公共安全和生活質量」罰單，所有機構未收回的罰款總額，預計超過21億元。

在數據公布的前一天，市長亞當斯(Eric Adams)辦公室才要求所有市府機構，在去年削減開支計畫的基礎上再砍4%，以因應庇護客危機和提漲的勞動力成本。

該舉措遭到批評，市主計長蘭德(Brad Lander)認為削減是「粗暴的方案」，市府應該有更長遠的政策規畫，而非隨意削減預算；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，削減計畫沒有考慮對紐約市民、基礎服務和城市經濟的影響；市議員高步邇(Gale Brewer)則建議，市府在收回欠款之前不應再進一步削減開支。

根據市交通局(DOT)，去年在允許校園區域內的自動超速攝像頭24小時全天候運行後，超速罰單數量有顯著下降，表明駕駛正在修正危險行為。有批評者稱，市府無法有效遏制駕駛故意污損或遮擋車牌，以躲避超速攝像頭和過路費等欺詐行為，浪費大量市政經費，還使魯莽駕駛免於受到懲罰。