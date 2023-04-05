我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

紐約州新規 兆彩購買截止提前至晚上10時 開獎時間不變

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州的兆彩開獎日彩票購買截止時間，從即日起提前到晚10時。(美聯社)
紐約州的兆彩開獎日彩票購買截止時間，從即日起提前到晚10時。(美聯社)

紐約州樂透局(New York Lottery)宣布，從即日起起，紐約州兆彩(Mega Millions)開獎日的購彩票截止時間從10時45分提前到晚上10時，提前將近一個小時。兆彩開獎時間則不變，仍為每周二和周五的晚上11時，意味著紐約人購買兆彩彩券的時間，比其他州的居民更短。

官員表示，在新規上路後，民眾在晚10時後才買的兆彩彩券，將會當作是購買下一期的彩券，無法參與當晚開獎。

樂透官員稱，提前購彩票截止時間可以讓紐約樂透局在兆彩每次抽獎時，有更多時間關閉程序；雖然當局並未說明程序為何，但他們強調這樣的過程並不會影響到購買兆彩的民眾。

兆彩彩票每張票價兩元，玩家從兩組不同號碼中挑選六個號碼，從1到70挑選五個不同的號碼，並從1到25挑選一個號碼，或者選擇快速挑選，隨機選擇號碼。要贏得兆彩頭獎，必須所有六個數字全部選對。樂透玩家還可以每注多花一元，這樣贏得的非頭獎獎金最多可增加四倍。

2021至22財年，紐約兆彩的總銷售額達到了將近2.946億元。同一財年，紐約的學區從兆彩彩票的銷售中，獲得了超過1.19億元的彩票教育援助資金。

今年早些時候，當兆彩頭獎獎金達到13.5億美元時，兆彩迷進入狂熱，就連不少平時未購買兆彩的民眾，也加入購買行列。緬因州的一位買家獲得頭獎；這是兆彩史上第二最高額獎金。兆彩最高額大獎出現在2018年10月，為15.3億元。

紐約州 緬因州 教育

上一則

川普出庭場外熱鬧 挺川華裔搖旗吶喊

延伸閱讀

布碌崙解禁 3大麻店首獲准

布碌崙解禁 3大麻店首獲准
爭議難解 紐約州預算談判延至10日

爭議難解 紐約州預算談判延至10日
洛杉磯兆彩得主 砸590萬元買碧昂絲也置產過的豪宅區

洛杉磯兆彩得主 砸590萬元買碧昂絲也置產過的豪宅區
洛杉磯兆彩大獎得主 砸590萬元買豪宅

洛杉磯兆彩大獎得主 砸590萬元買豪宅
亞裔商家賣出近230萬元兆彩二獎 獲萬元獎金

亞裔商家賣出近230萬元兆彩二獎 獲萬元獎金

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人