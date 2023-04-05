紐約州新規 兆彩購買截止提前至晚上10時 開獎時間不變

紐約州的兆彩開獎日彩票購買截止時間，從即日起提前到晚10時。(美聯社)

紐約州 樂透局(New York Lottery)宣布，從即日起起，紐約州兆彩(Mega Millions)開獎日的購彩票截止時間從10時45分提前到晚上10時，提前將近一個小時。兆彩開獎時間則不變，仍為每周二和周五的晚上11時，意味著紐約人購買兆彩彩券的時間，比其他州的居民更短。

官員表示，在新規上路後，民眾在晚10時後才買的兆彩彩券，將會當作是購買下一期的彩券，無法參與當晚開獎。

樂透官員稱，提前購彩票截止時間可以讓紐約樂透局在兆彩每次抽獎時，有更多時間關閉程序；雖然當局並未說明程序為何，但他們強調這樣的過程並不會影響到購買兆彩的民眾。

兆彩彩票每張票價兩元，玩家從兩組不同號碼中挑選六個號碼，從1到70挑選五個不同的號碼，並從1到25挑選一個號碼，或者選擇快速挑選，隨機選擇號碼。要贏得兆彩頭獎，必須所有六個數字全部選對。樂透玩家還可以每注多花一元，這樣贏得的非頭獎獎金最多可增加四倍。

2021至22財年，紐約兆彩的總銷售額達到了將近2.946億元。同一財年，紐約的學區從兆彩彩票的銷售中，獲得了超過1.19億元的彩票教育 援助資金。

今年早些時候，當兆彩頭獎獎金達到13.5億美元時，兆彩迷進入狂熱，就連不少平時未購買兆彩的民眾，也加入購買行列。緬因州 的一位買家獲得頭獎；這是兆彩史上第二最高額獎金。兆彩最高額大獎出現在2018年10月，為15.3億元。