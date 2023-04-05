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市府各部門預算 擬再砍4%

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市府各部門預算擬再砍4%。圖為亞當斯訪問安置庇護客的臨時住所並與庇護客們互動。(市長辦公室提供)
紐約市府各部門預算擬再砍4%。圖為亞當斯訪問安置庇護客的臨時住所並與庇護客們互動。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)4日下令，除市教育局(DOE)及紐約市立大學(CUNY)外，紐約市府多數部門預算，將在去年兩項削減開支計畫的基礎上再砍4%，以因應庇護客危機與提漲的勞動力成本。

根據「每日新聞」披露，亞當斯政府的預算主管吉哈(Jacques Jiha)在4日致信市府各部門負責人，表示市府將縮減預算，這項被命名為「消除差距項目」(Program to Eliminate the Gap，簡稱PEG)的計畫，將納入亞當斯行政預算案中，並預計於隨後的執行預算中公布。

吉哈指，此舉是因應勞動力成本、州府預算減少，以及庇護客危機而設；截至3月底，紐約市已花銷8億1700萬元，到2024年7月，安置庇護客的成本可能高達43億元，政府各部門必須開源節流，對抗不斷提漲的各類成本與價格。

吉哈還表示，唯二可免除4%削減的部門為市教育局及紐約市立大學，此二機構的預算將被砍3%，「以儘量減少對學校的干擾」。此外，削減開支也不等於「裁員」，各部門可酌情減少服務，但也應盡可能避免這樣做。

市議會的進步派等成員，在得知該計畫後當即持反對態度，市議長歐德思(Adrienne Adams)以及市議會財長委員會主席紀思庭(Justin Brannan)表示，對庇護客將對紐約市造成的花銷存疑，並認為進一步削減預算，只會使各部門陷入癱瘓，傷害紐約民眾，使這座城市更難恢復；此前，市議會也發表聲明，表示市長初步預算案可增加13億元，使各部門不必再砍預算。

另一方面，財政界「鷹派」的看法則截然不同。智庫組織公民預算委員會(Citizens Budget Commission)監督小組主席雷恩(Andrew Rein)表示，勞動力成本增加，與新冠有關的聯邦補助及撥款已經暫停，紐約市在2025年以及2027年，將分別面臨96億元及112億元的缺口，此舉早該施行，否則未來不免會發生更大規模的削減。

亞當斯表示，紐約市府各部門預算擬再砍4%。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，紐約市府各部門預算擬再砍4%。(市長辦公室提供)

預算 紐約市 庇護

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