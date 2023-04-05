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蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

紐約客談／規範無證攤販 應有完善配套

紐約客談

近日針對紐約市華社的無證攤販執法，執法單位從市消費者和工人保護局(DCWP)改為市清潔局(DSNY)，當天雖街頭小販明顯減少，但仍有零星攤商堅持出攤，為了生計鋌而走險。

這些無證攤販苦不苦？苦。火車站對面，一個擺攤賣菜的湖南老太太說老伴得了癌症，要買中藥，兒子賺錢只夠吃住。這個例子極端，但很多攤販確實是在疫情期間失業才來擺攤，大概是因為這樣，前市長白思豪(Bill de Blasio)才會在疫情初期停止執法，之後將執法權轉移，也沒有嚴格執法。

話雖如此，那麼商家苦不苦？也苦。法拉盛超市老闆曾抱怨，一天小偷都要抓兩三個，還要被不用付房租交稅的攤販搶生意，找警察又沒人理。

面對市府的堅持執法，居民、路人叫好，小販則示威維權。「那為什麼前兩年不管？」前後執法的不一致，讓本就語言能力有限，且不了解美國當地法律的華人攤販困惑，甚至懷疑美國是不是個法治社會。

市府左右搖擺政策看似是為了攤販的生計，但卻造成了如今執法的困難，無證攤販在疫情和無人管控的情況下激增；之後聽到商家抱怨，又開始打擊攤販，可謂「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，執法不一致也不持續。事情演變到今天，商家抱怨，攤販也不領情。

目前全市攤販數量約為2萬家，但合法的攤販總共有幾千家，也就是說有1萬多個無證攤販，背後則代表著1萬多個家庭。市府若想改善，勢必要有完善配套措施，既能讓有繳房租的商家、合法擺攤的攤販能夠服氣，也要顧及這些無證攤販，讓他們在艱困的環境下能餬口生存。

疫情 警察 癌症

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