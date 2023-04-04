增雇員、添福利…紐約議會預算加13萬 市長：不實際

市議會3日舉行記者會，公布市議會對市府2024財年預算的反饋案。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)3日公布市議會對市府2024財年預算 的反饋案；市議會表示，已經找出27億元額外資金，避免市府在部分關鍵服務的開支縮減，同時增加儲備。

市長亞當斯(Eric Adams)今年1月提出的初步預算大幅削減各部門預算，同時裁減職缺；歐德思表示，市府削減開支可能影響關鍵民生服務，「目前紐約市面臨多項危機，市府若不能提供合適的投資，可能導致更多家庭陷入飢餓、心理健康惡化、住房危機和其他影響深遠的後果。」

市議會提出，新財年預算增加13億元，用於恢復市府原定削減的圖書館、三歲學前班、市大和其他社會福利項目的預算，同時取消裁減職缺，並降低招聘門檻增加雇員；歐德思表示，通常議會對預算會做更樂觀的預計，而市議會新財年稅收的預期比市府要高。

歐德思也承認，財政風險依然嚴峻，尤其是紐約市面臨經濟衰退的情況下，仍獨力承擔收容庇護 客的成本；市議會提出，新財年預算應撥14億元額外儲備金。

紐約市新財年預算談判截止日為7月1日，市議會公布預算反饋只是談判的第一步；市長辦公室3日發表聲明說，市議會的反饋案沒能為可能發生的經濟風險做好準備，包括可能發生的州府轉嫁支出和庇護客危機；「市議會未能計入42億元的庇護客相關支出或可能的州府預算削減，不切實際，也沒正視紐約市目前和未來的財政困難。」

市議會提出的反饋案也要求擴大地鐵的「公平票價」項目，將適用人群擴大到年收入在聯邦貧困線200%的家庭，也就是年收入不足6萬元的四口之家；其他修改還包括，確保按時關閉雷克島監獄的資金、增加近4億元教育撥款。