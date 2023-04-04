爭議難解 紐約州預算談判延至10日

州長霍楚與州議會同意通過一項短期支出案，將預算談判截止日延長到4月10日。(州長辦公室提供)

紐約州 府和州議會在4月1日預算 談判截止未能獲得共識，州長霍楚(Kathy Hochul)3日與州議會達成協議，通過一項短期支出案，將預算談判截止日延長到4月10日，在留出更多時間商討保釋改革等爭議問題的同時，確保支付州府人員工資，讓政府正常運轉。

霍楚此前在州情咨文提出，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯獲釋後按時出庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，並將這項政策納入州府預算案；然而，這項政策一直遭到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)等民主黨 左翼反對，間接導致新財年預算難產。

希士提承認與州府在此問題上的分歧導致預算談判僵持，目前所有談判幾乎都與保釋制度有關，但民主黨州議員不願妥協，因為數據證明保釋制度和治安惡化關聯不大，「現在的情況是，犯罪統計與居民感受的對立；紐約州仍然是最安全的州之一，紐約市仍然是最安全的大城市之一，但不知道民眾是否有這樣的感受。」

保釋改革演變為政治問題，共和黨指責民主黨對犯罪太過軟弱；此前有民調顯示，犯罪仍然是紐約州民眾最擔心的問題，大部分民眾認為給法官更大的設保自由裁量權是正確的方向。

霍楚在一份聲明中表示，「民眾關心公共安全、住房成本飆升、確保高質量教育，任何預算協議都必須在這些關鍵問題取得進展。」

府會其他分歧點還包括住房、富豪增稅、MTA撥款等問題；希士提表示，雙方的談判親切，但分歧仍大；且復活節長周末將來臨，尚不清楚何時能達成協議，去年預算案就拖到截止日後第九天才達成協議。