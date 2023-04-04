白卡資格審核重啟 別忘更新個人信息

圖為醫療保險機構幫助華人申請白卡。(本報檔案照)

新冠疫情期間暫停三年之後，全美各州4月開始重新啟動「白卡」和其他健保 補助資格的審核。紐約的保險 機構城市保健(MetroPlus Health)近日提醒市民不要忘記更新個人信息，以免因錯過審核而被取消資格。

紐約州目前共有780萬人享受醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、110萬人享受基本計畫(Essential Plan)，其中亞裔超過一成。此外，兒童健保(Child Health Plus)涉及的華人 家庭也較多。原本這些福利的資格每年都要審核，但疫期暫停三年。城市保健高級客服總監Tabitha Garcia提醒，所有正使用這些補助計畫的市民及時準備材料，並注意接收信件、電子郵件電話短信等通知，不要因時隔太久而忘記登記審核。

城市保健為會員提供「兩步式」清單。首先，檢查所有個人信息和聯繫方式是否都是最新且有效，然後準備自己的社安碼(SSN)、出生日期、每名家庭成員的收入數字、目前所有保險計畫的號碼，以及所有家庭成員可通過工作而獲得的健康保險信息。信息整理完成後，可諮詢客服專員如何進行下一步的程序。城市保健為華人用戶提供中文服務。

Garcia也提醒其他保險機構的用戶，盡快向自己的機構諮詢相關事宜，以免錯過審核。所需的個人信息材料一般大同小異，如果其他機構沒有列明清單，也可參考「兩步式」清單中第二個步驟的內容。查詢詳情 https://metroplus.org/renew/