紐約啟動白卡新藥房配藥計畫 部分長者配藥受影響

紐約州本月推出白卡全新藥房配藥計畫NYRx。(Getty Images)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本月推出醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )全新藥房配藥計畫NYRx，政府直接向數千家藥房支付藥費，無需再經由中間方醫療保險 公司或管理機構，實現更透明、價錢更統一、藥品更齊全的配藥服務。業者提醒部分長者的配藥將受影響，需諮詢家庭醫生替換藥。

新配藥計畫本月1日施行，並有兩個月的過渡期，實現全州統一的配藥網絡，目前已有逾5000家藥房參與，醫生與病患從此有統一的「白卡」藥品目錄，無需再擔心自己的計畫是否不包含某種藥物，而大多數藥物及用品，包括糖尿病 試紙，也在NYRx承保範圍內。

法拉盛安康寧大藥房技術員(Pharmacy Technician)陳Katrina表示，此次改革，一些藥品未列入新的藥物名冊，可能為長期服用該藥的長者們帶來不便，但好在已有替代的藥物名冊，藥房通常做法是，如果客人的配藥已不在承保範圍，會協助致電家庭醫生，詢問是否可配替代藥，哪一種替代藥最好；如果沒有合適的替代藥，家庭醫生則將要求保險公司授權核准客人取得該藥物，只有在請求被駁回的情況下，客人才需自掏腰包。

陳Katrina說，近日實施後，據觀察，需要胰島素或長期用藥的糖尿病患，藥品目錄出現變化，有些配藥不再列於其中。一般來說，常規藥物，比如降血壓、膽固醇藥物，過渡到新的配藥更容易，而對於特殊藥物，建議遵從醫生建議，如果新替代藥在服用一個月或醫生建議的周期後，無治療效果或副作用較大，應再與家庭醫生及保險公司溝通。