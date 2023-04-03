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紐約啟動白卡新藥房配藥計畫 部分長者配藥受影響

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
紐約州本月推出白卡全新藥房配藥計畫NYRx。(Getty Images)
紐約州本月推出白卡全新藥房配藥計畫NYRx。(Getty Images)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本月推出醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)全新藥房配藥計畫NYRx，政府直接向數千家藥房支付藥費，無需再經由中間方醫療保險公司或管理機構，實現更透明、價錢更統一、藥品更齊全的配藥服務。業者提醒部分長者的配藥將受影響，需諮詢家庭醫生替換藥。

新配藥計畫本月1日施行，並有兩個月的過渡期，實現全州統一的配藥網絡，目前已有逾5000家藥房參與，醫生與病患從此有統一的「白卡」藥品目錄，無需再擔心自己的計畫是否不包含某種藥物，而大多數藥物及用品，包括糖尿病試紙，也在NYRx承保範圍內。

法拉盛安康寧大藥房技術員(Pharmacy Technician)陳Katrina表示，此次改革，一些藥品未列入新的藥物名冊，可能為長期服用該藥的長者們帶來不便，但好在已有替代的藥物名冊，藥房通常做法是，如果客人的配藥已不在承保範圍，會協助致電家庭醫生，詢問是否可配替代藥，哪一種替代藥最好；如果沒有合適的替代藥，家庭醫生則將要求保險公司授權核准客人取得該藥物，只有在請求被駁回的情況下，客人才需自掏腰包。

陳Katrina說，近日實施後，據觀察，需要胰島素或長期用藥的糖尿病患，藥品目錄出現變化，有些配藥不再列於其中。一般來說，常規藥物，比如降血壓、膽固醇藥物，過渡到新的配藥更容易，而對於特殊藥物，建議遵從醫生建議，如果新替代藥在服用一個月或醫生建議的周期後，無治療效果或副作用較大，應再與家庭醫生及保險公司溝通。

州衛生廳以及保險公司提醒，如果「白卡」持有者發現自己的藥房不接受NYRx，可請藥劑師將續藥事宜轉介至參與NYRx計畫的藥房，或請醫生將處方發送至參與NYRx計畫的藥房。承保藥物名冊，可在網站https://www.emedny.org/info/formfile.aspx查詢，加盟藥房，可至https://member.emedny.org/查詢。更多詳情，可參考網站health.ny.gov/NYRx，或在周一至周五早8時至晚8時，周六上午9時至下午1時，致電(855)648-1909，可選擇語言。

紐約州啟動白卡持有者藥房配藥新計畫，實現價錢更統一、藥品更齊全。(記者鄭怡嫣／攝...
紐約州啟動白卡持有者藥房配藥新計畫，實現價錢更統一、藥品更齊全。(記者鄭怡嫣／攝影)

醫療保險 白卡 糖尿病

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