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川普將過堂 媒體連署籲直播 紐約州議會提案 促允許進入法庭拍攝

記者和釗宇╱紐約報導
川普將於紐約過堂，議會及媒體呼籲法官同意直播。(美聯社)
川普將於紐約過堂，議會及媒體呼籲法官同意直播。(美聯社)

前總統川普被控刑事犯罪一案訂於本周二在曼哈頓過堂，然而紐約州法庭禁止媒體錄影，媒體近日連署要求法官同意；州議會2日則提案，要求修改現行法規，允許媒體進入法庭拍攝甚至直播，提高案件的透明度；預計法官將於3日發出命令，決定是否允許媒體進入拍攝。

川普上周被曼哈頓大陪審團決定起訴，成為美國歷史上首位面臨刑事指控的前總統；多個報導顯示，川普預計將在4日(周二)過堂，但曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)尚未確認時間。

然而，紐約州目前不允許媒體進入法庭拍攝；包括CNN在內的多家媒體上周已經致信川普案主審法官默欽(Juan Merchan)，要求允許轉播川普過堂，讓少量攝影師、攝像師和電台記者進入報導，並保證絕不干擾法庭；信中表示，傳喚美國前總統史無前例，「這場聆訊極端重要，向公眾提供轉播的要求不為過。」

為確保民眾後續有機會觀看庭審，州參議員霍伊曼-席格爾(Brad Hoylman-Sigal)2日提案，擬允許媒體進入法庭錄影並直播庭審；同時，法官仍有權禁止媒體進入。

霍伊曼-席格爾表示，這項提案有助於增加法庭的透明度，給公眾觀看川普受審的機會，「公眾有權見證這一歷史時刻；我在川普被傳訊之前就支持這項提案，這是紐約州任何民事或刑事審判都存在的問題。」

不過，類似提案過去幾十年內不斷出現，但無一獲得通過；霍伊曼-席格爾敦促州議會將其提案納入新財年預算案，預計本周就可通過；支持這項提案的州議員表示，川普案可能需要超過一年才能進入庭審程序；州眾議員西蒙尼(Tony Simone)說，「我們需要確保美國民眾能夠親眼看到這場世紀審判。」

儘管紐約州原則上禁止媒體拍攝聽審，但並不禁止案件主審法官的具體操作；CNN報導，默欽周一可能公布命令，允許媒體進入法庭，他2日已要求川普的律師和曼哈頓地檢辦公室檢察官，呈交有關媒體進入拍攝的反對意見或任何擔憂。

川普 紐約州 曼哈頓

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