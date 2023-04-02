打擊無證攤販執法首日 3華社僅零星擺攤 「為生計，鋌而走險」

1日可見法拉盛仍有少數小販擺攤。(記者劉梓祁／攝影)

為應對紐約市華社在疫情後出現大量無證攤販霸占街道做生意、破壞衛生等問題，日前市府宣布加強執法，從1日起打擊無證攤販的執法單位，從市消費者和工人保護局(DCWP)改為市清潔局(DSNY)；當天包括曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛 和布碌崙(布魯克林)，均未見有執法人員，不過明顯可見街頭攤販減少，僅有零星攤販出現。

法拉盛 小攤打帶跑

當日紐約市有降雨，並伴有大霧，直至下午才逐漸消散及有陽光出現，除了影響街頭的人流外，原本在街上的無證攤販也減少了許多，曾是法拉盛無證小販聚集地的緬街人行道上，當天大多無攤販出現，但仍有零星幾個攤販聚集在長島火車站橋下，以販賣蔬菜和食物為主，並不時向四周觀望。

其中一位蔬菜攤主表示，知道當日有新部門執法，但相信「下雨天氣，不會有人員到場」，而且蔬菜算是生鮮，不能久存，仍會有熟客前來購買，表示如果看到有人執法，會盡快收拾跑走。

另一位賣熟食的攤主稱，已經無心關心執法情況，擺攤是生計，而且食物變質需要自己承擔損失，只能鋌而走險。

1日當天下午出現在8大道的零星擺攤者。(記者張晨／攝影)

布碌崙 店家認無用

布碌崙8大道 的無證攤販問題同樣嚴重，面對無證攤販的威脅，有店家為了提升競爭力，將貨品擺到人行道上買賣，一度使原本就擁擠的街道更是「寸步難行」，1日當天，8大道上卻鮮少有攤販出沒，路邊商家也有諸多閉門者，街道先得比往常冷清許多。

街上店家對於市府加強執法舉措擺手回應，表示「不管用」，無論出動多少資源，都很難遏制無證攤販；該店家業者表示，影響8大道當天人潮，主要是天氣預報下雨，人流稀少。

「攤販既然擺了，那我們也不得不擺，除非大家一起不要擺」，正是因為誰都不願占下風，導致8大道占道問題陷入惡性循環。

8大道從55街大通銀行路口直至60街雙向交叉口屬於最繁忙的五個街區，平日民眾有自己在家種植的蔬菜、製作的手工藝品甚至手機貼檔口都會準時出現。

此前社區擔心，家長帶著小孩外出，孩子很容易在剎那間走失，人與人行走距離靠近，也容易淪為扒手的目標，趁不注意被摸走購物袋裡的商品、手機和錢包等。

疫情間在堅尼路上，有無證攤販在街頭販售口罩等防疫用品。(記者顏嘉瑩／攝影)

華埠 多為合法攤販

相較於法拉盛和8大道，華埠原本的無證攤販就少，疫情期間僅在堅尼路(Canal St.)上偶爾會出現賣口罩、防疫用品的小販，另外在格蘭街(Grand St.)則有一些賣手機架、小皮件及日常用品的攤商。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，與其他兩華社相比，華埠的無證攤販現象是最不嚴重的，「以前格蘭街上面還會有些擺攤，但現在很少了」。

他回憶，近20年來，華埠的無證攤販現象處於反覆的狀態，但如今可見的街頭商販都是持證的合法經營者，像是在堅尼路上販售蔬果的攤子，都是幾十年的老商戶，「他們都有政府發放的牌照，也成為了華埠特殊的風景」。

市府宣布執法新措施後，日前有大量華人到市議會示威反對，表示擺攤是收入唯一來源，也是華社繁榮的基礎，指責行動是針對亞裔的執法，呼籲市府思考對策，確保所有攤販都有機會獲得執照和經營許可。