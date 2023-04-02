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自閉症關注月 傳心首辦活動

記者張晨／紐約報導
同為母親的曲怡文(左四)也來到現場支持家長活動。(記者張晨／攝影)
同為母親的曲怡文(左四)也來到現場支持家長活動。(記者張晨／攝影)

傳心家長協會1日在布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心(Homecrest Community Service)，舉辦首次國際自閉症關注月(AutismAwareness Month)活動，加強社區對自閉症了解；活動上數百家庭、學者以及資源提供者參與，分享交流；肌肉萎縮症、多動症以及自閉症家長也講述了求醫問藥的堅信治療之路，期間多次引台下共鳴落淚。

傳心家長協會會長雷葉玉嬋表示，20多年前，當三歲半、還不會說話的大兒子被診斷出自閉症時，她和丈夫好像「心頭都插了把劍」；三年後，小兒子出生，雷葉玉嬋在小兒子一歲時也帶他去做評估，同被診斷為自閉症。

雷葉玉嬋把所有的時間都花在了兩個兒子身上，看到他們有明顯的進步時，她也由衷的喜悅；透過學校、社工和醫生的介紹，雷葉玉嬋與愈來愈多特殊華童的家長開始彼此認識交流，在2016年成立了傳心家長協會。

傳心家長的力量也不僅限於紐約，32歲的張玲原本住在俄亥俄州，透過患兒家長加入了傳心群，才獲得了特殊兒童治療、支持等相關資源；她7歲的女兒林靜怡兩歲時被查出肌肉萎縮症，時常因需要保持平衡，出現不協調的走路姿勢。

她說，每個特殊孩子的家長都曾經過一段無助的煎熬時光，不僅是在照顧上有許多艱難，當前社會環境下，還要時常面對來自他人異樣的眼光和不解。

張玲五年前帶著女兒搬到了布碌崙，兩年前進入了哥倫比亞大學兒童肌肉萎縮症研究小組，願嘗試更多新型藥物治療的可能；「診斷時醫生說女兒無法治癒，終身只能靠輪椅度日，但如今五年過去，她和別的孩子一樣上學、玩耍。即使慢半拍，我也不會放棄希望。」

曼哈頓華埠社區人士汪材華為傳心志願者家長，女兒張嘉溫為多動症，因無法集中注意力，州考失利險些耽誤學業；「我們希望能夠通過更多的活動方式不斷增進社會對自閉症、特殊孩子和家庭的了解、理解和包容。」

州參議員曲怡文也到場支持，她表示，該活動為特殊孩子的家長提供交流空間，也促進社區成員的了解，還為有自閉症或其他發展障礙的孩子，提供一個安全、友愛的社交機會；自己今後會在立法和資源方面努力，為這些家庭爭取福利。

張玲(左)的女兒林靜怡(右)患有肌肉萎縮症，醫生原診斷終身只能坐輪椅，在努力下如...
張玲(左)的女兒林靜怡(右)患有肌肉萎縮症，醫生原診斷終身只能坐輪椅，在努力下如今可和別的孩子一樣上學、玩耍。(記者張晨／攝影)
雷葉玉嬋(後排左)、汪材華(後排右)和女兒張嘉溫(前排左)。(記者張晨／攝影)
雷葉玉嬋(後排左)、汪材華(後排右)和女兒張嘉溫(前排左)。(記者張晨／攝影)

肌肉 布碌崙 俄亥俄州

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