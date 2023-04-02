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紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳

記者張心／紐約報導
紐約市公校食堂衛生狀況不佳，約400所公校食堂被查出老鼠、蟑螂和蒼蠅。(取自班克斯推特)
紐約市公校食堂衛生狀況不佳，約400所公校食堂被查出老鼠、蟑螂和蒼蠅。(取自班克斯推特)

根據紐約市衛生局最新統計數據，在過去三年裡，全市有高達五分之一、約400所公校食堂被發現有老鼠、蟑螂和蒼蠅，還有約75%的公校因衛生狀況不佳遭點名，其中以皇后區布碌崙(布魯克林)公校的情況最糟糕。

市衛生局數據顯示，在過去三年間，全市每五所公校食堂中，就有一所查出了蟲子或老鼠；自2020年以來，全市1859所公校中的1380所，曾因食堂衛生問題被當局點名；還有620所公校共被通報了1072次「危急衛生狀況」，包括可能導致食源性疾病(foodborne illnesses)的極差衛生條件。

當局發現的惡劣衛生情況主要包括，蒼蠅和老鼠在300所公校食堂中頻頻出現，80所公校食堂內有活蟑螂；另外全市公校中，共統計有46次冷食，包括肉食、乳製品等，溫度未保持在華氏41度以下；根據聯邦農業部的規定，任何冷食溫度超過華氏40度，等同進入「危險區」，將滋生沙門氏菌和大腸桿菌。

根據市衛生局統計，皇后區格蘭屋斯(Glen Oaks)的第208公校(P.S. 208)自2020年以來，違規的次數是最多的，罰單多達16張，問題包括老鼠、蒼蠅和沒有洗手間。緊隨其後的是布碌崙的三所公校，皇冠高地(Crown Heights)的第138公校(P.S. 138)遭警告15次，中木(Midwood)地區的K315公校(P.S. K315)接罰單14次，波羅園(Borough Park)的第131公校(P.S. 131)同樣被罰14次，食堂中均被發現蟑螂、蒼蠅和老鼠。

市主計長辦公室也在調查中發現，全市90%的公校食堂衛生狀況「不令人滿意」，包括存在食品準備區有害蟲、烹飪設備遭損壞，以及冷凍食品所處溫度不達標等違規現象。

對於市衛生局的報告，市教育局尚未置評。

公校 布碌崙 皇后區

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