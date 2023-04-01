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打死拾荒華男馬耀泮…兇手判22年 竟多次對鏡頭大笑

記者張心／紐約報導
攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)
攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)

攻擊61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)的非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，3月31日在曼哈頓下城刑事法庭接受量刑，以一級過失殺人罪判處22年監禁；波維爾出庭時笑容滿面，看到媒體鏡頭就面露微笑，令現場百名亞裔旁聽者譁然，其態度讓旁聽華人也痛斥「願你永無自由」。

根據起訴書，51歲的波維爾因暴力襲擊致使61歲的馬耀泮死亡，作為仇恨犯罪以一級過失殺人罪、B級暴力重罪，被判處22年監禁，釋放後面臨五年監管。

非洲裔社區人士亨特(左)手捧馬耀泮遺像、陳家齡(中)發言痛斥波維爾、帕崔科(右)...
非洲裔社區人士亨特(左)手捧馬耀泮遺像、陳家齡(中)發言痛斥波維爾、帕崔科(右)反對仇亞犯罪。(記者張心／攝影)

當天波維爾滿臉微笑走入法庭，在看到媒體鏡頭時，多次直視鏡頭咧嘴大笑；法官在庭上允許其發言時，波維爾僅說：「無可置評」，隨即又將目光對準媒體鏡頭。

近百位亞裔民眾到場旁聽，包括紐約亞裔律師協會的十餘位華裔律師、松柏之家社區服務中心數十位華裔年長者等。

波維爾在看到媒體鏡頭對其拍攝時，多次主動找鏡頭咧嘴大笑。(記者張心／攝影)
波維爾在看到媒體鏡頭對其拍攝時，多次主動找鏡頭咧嘴大笑。(記者張心／攝影)

華埠社區人士陳家齡在庭上發言，表示「按照中國的法律，波維爾已經被處死了」，他說：「我對你還能在監獄裡待22年感到不忿，希望正義永不會讓你作為一個自由人在地球上行走。」

手捧馬耀泮遺像的非洲裔社區人士亨特(Calvin Hunt)、帕崔科(Richard Kirkpatrick)表示十分熱愛亞洲文化，擁有很多亞裔朋友。

松柏之家數十位華裔老人到場旁聽。(記者張心／攝影)
松柏之家數十位華裔老人到場旁聽。(記者張心／攝影)

兩人從2021年底，看到遭遊民用石頭重砸頭部昏迷後離世的馬桂英案以來，便自發加入反對仇亞犯罪的活動，接連為高慧民(Michelle Alyssa Go)案、李尤娜(Christina Yuna Lee)案志願聲援，「紐約是個包容的城市，為什麼要彼此仇恨？我們反對仇亞行為，願意一同與亞裔社區抗爭到底。」

馬耀泮於2021年4月23日晚約8時15分，在哈林區第三大道交125街處拾荒，遭波維爾從後方攻擊，頭部、面部和脖子被狠踹至少六腳，身受重傷昏迷不醒。一旁等紅燈的大都會運輸署(MTA)巴士司機目睹全程，隨即攔下經過的救護車把馬耀泮送往哈林醫院(Harlem Hospital)搶救。

手捧馬耀泮遺像的非洲裔社區人士亨特(右)、帕崔科(左)，自發加入反對仇亞犯罪的活...
手捧馬耀泮遺像的非洲裔社區人士亨特(右)、帕崔科(左)，自發加入反對仇亞犯罪的活動。(記者張心／攝影)

61歲的馬耀泮被確診面部骨折、顱內出血等症狀，臥床九個月中，體重從114磅降至70磅；因襲擊造成大腦嚴重損傷，難以進食之餘，全身肌肉劇烈萎縮，甚至無法在他人的幫助下伸展四肢，最終於該年底離世。

波維爾在攻擊馬耀泮四日後被捕，根據警方紀錄，他從1988年開始，已有累積15次逮捕紀錄，多為攻擊他人；他在今年1月12日過堂時，波維爾承認「因為馬耀泮是亞裔，所以故意發動攻擊」，對其仇恨犯罪行為供認不諱。

攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)
攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)
波維爾在看到媒體鏡頭對其拍攝時，多次主動找鏡頭咧嘴大笑。(記者張心／攝影)
波維爾在看到媒體鏡頭對其拍攝時，多次主動找鏡頭咧嘴大笑。(記者張心／攝影)
非洲裔社區人士亨特(左)手捧馬耀泮遺像、陳家齡(中)發言痛斥波維爾、帕崔科(右)...
非洲裔社區人士亨特(左)手捧馬耀泮遺像、陳家齡(中)發言痛斥波維爾、帕崔科(右)反對仇亞犯罪。(記者張心／攝影)
波維爾滿臉微笑走入法庭。(記者張心／攝影)
波維爾滿臉微笑走入法庭。(記者張心／攝影)
攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)
攻擊61歲拾荒華男馬耀泮的非洲裔兇嫌波維爾，被判處22年監禁。(記者張心／攝影)
波維爾滿臉微笑走入法庭。(記者張心／攝影)
波維爾滿臉微笑走入法庭。(記者張心／攝影)
近百位亞裔民眾到場旁聽，見證波維爾被判刑。(記者張心／攝影)
近百位亞裔民眾到場旁聽，見證波維爾被判刑。(記者張心／攝影)
松柏之家數十位華裔老人自發到場見證波維爾被判刑的時刻。(記者張心／攝影)
松柏之家數十位華裔老人自發到場見證波維爾被判刑的時刻。(記者張心／攝影)

亞裔 華裔 仇恨犯罪

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