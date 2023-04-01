紐約客談／住紐約快樂否？ 結論因人而異

選擇適合的定居城市會影響快樂？近日一項全美182個主要城市快樂排名，紐約市 排名57。但若問紐約人自覺幸運的主要原因，雖說因人而異，另一項民調則顯示，紐約許多優勢卻是其他城市遠不能及。兩相比較，也許都值得捫心自問。

理財網站Wallethub近日根據憂鬱症比率、自殺率、睡眠、健康、收入增長率、每天可自由運用時間等30項指標，評比最快樂城市，前20名有七處在加州，包含前兩名佛利蒙(Fremont)及聖荷西，及第五名的舊金山 及15名的奧克蘭，都在灣區。

紐約市附近排名最佳的則是第18名的揚克市，及澤西市第32名。這點，或許有空可問問住在當地的朋友。但若看名次與紐約相近的52名、53名、61名、66名，均是佛州著名城市，也是紐約許多退休一族嚮往之地，如勞德岱堡、珊瑚角、坦帕、邁阿密，又好像也不用嘆息。雖然它們與舊金山、紐約相似，因房價偏高，都屬主要逃離城市。

社群 平台Reddit近日調查顯示，紐約人自覺住對地方的主因包括：公交系統發達，但每天都需快步走許多路，有助健康；身處藝術中心，各種表演都會來紐約；多元文化、餐飲選擇，有無窮盡的選擇；830萬人口，想低調隨時可隱入人群，又可特立獨行；教育、職業機會無窮，有利事業第二春、第三春；以及最重要的，去過別的地方，才發現自己有多幸運。

研究發現，年收數超過7萬5000元後，金錢能換得的滿足感增長十分有限。研究指，快樂與日常生活及意料外的驚喜相關。科學家則建議，保持積極心態、身體健康、人際關係、工作成就感，都有助提升快樂。