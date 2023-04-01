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聯成公所火災後被塗鴉 警憂治安

記者張晨／紐約報導
聯成公所火災大樓外兩個巨型塗鴉顯眼，夜晚街道黑暗，更覺荒涼。(記者張晨／攝影)
聯成公所火災大樓外兩個巨型塗鴉顯眼，夜晚街道黑暗，更覺荒涼。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)商住樓近日問題頻發，包括牆體不穩和大火，在樓宇清空後外牆卻迅速遭人塗鴉，對此社區及轄區市警表示，出現塗鴉代表樓宇範圍已遭人隨意進入且無人看管，恐引發一連串治安問題；市警也表示，已經接獲有多起受災公寓財物失竊案，日前更逮捕了一名進入被清空樓宇偷盜的嫌犯，尋獲筆電、珠寶等贓物。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，日前遭大火的勿街47號、美東聯成公所商鋪在災後被封上木板，但一夜間二樓禮堂外的牆上就出現兩個巨大的塗鴉；塗鴉代表著「畫出地盤」，不但讓平日熱鬧的勿街一下子變得荒涼，更讓他人感覺「即使做壞事也不容易被發現」，恐怕連帶發生其他治安案件。

聯成公所主席梁漢本也證實，火災發生後雖然住戶將部分值錢物品取出，但短時間內大樓被市樓宇局下令清空封鎖，第二天就發現木板所圍的前門被人撬開，隨後住戶也向五分局報案，稱自己丟失了財物。

去年茂比利街(Mulberry St.)78號也發生大火，當時雖然住戶已被安置別處，但仍有住戶發現自己的信用卡或電子產品定位或被盜刷，故而報警。

街頭塗鴉會是煽動非法擅闖或盜竊象徵，破壞社會鄰里關係，根據約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)的研究，亂丟垃圾、棄置車輛等行為，將促使更多輕罪的發生及誘發進一步的社會混亂；單是塗鴉數量，便能帶動盜竊案翻倍。

而這項研究正好支持1982年的「破窗」犯罪理論，可用來解釋塗鴉者引發其他違法行徑，社區開始出現失序的情形，使部分居民遷出社區；未能遷離社區的居民因擔心自身安全，對區內的事務漠不關心；隨後地區的監察力下降，治安進一步惡化；更多居民遷走後，仍然留在區內的居民則更加退縮，減少外出時間；最後外來犯罪者入侵社區，令犯罪數字持續上升。

陳作舟表示，塗鴉在華埠猖獗從未停息，疫情後更甚；目前只統計的地面塗鴉數量就有5000多個，若算上樓體外以及露台塗鴉，數量將達到8000多個。

市警五分局表示，已經逮捕了一名進入因牆體不穩而被清空的勿街111號偷盜的嫌犯，並繳獲筆電、珠寶等贓物；但由於執法並非市警就可獨立完成，須有現場監工和樓宇管理者共同在場才能進入大樓，所以此前的報案還尚未推進，但會繼續加強對案發地周邊的巡邏。

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