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聯成公所商住樓失火前 已有多起電路違規

記者劉梓祁／紐約報導
市消防局28日到災後現場複查。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局28日到災後現場複查。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)47號美東聯成公所3月24日發生三級大火，日前市消防局複查事故現場，表示起火原因仍在調查；事發時有目擊者稱火苗疑似從天花板角落電線聚集處燃起，而根據市樓宇局，該棟大樓此前就曾有數起電線相關違規紀錄。

據了解，3月28日下午已有市消防局人員到場檢查災後現場並表示已無隱患，但建築安全鑒定、垃圾清理工作和居民返回時間仍需要市樓宇局和市房屋局等多部門共同決定，針對事故原因的調查仍在進行中。

根據市樓宇局，該棟樓此前已有多起違規紀錄。(取自市樓宇局)
根據市樓宇局，該棟樓此前已有多起違規紀錄。(取自市樓宇局)

有居民懷疑火災原因由樓內電線短路或自燃引起，而根據目擊者拍攝影片，顯示火苗疑似從一樓禮品店內部天花板角落開始燃起，店主表示曾嘗試撲滅，但火勢擴散速度過快。

市樓宇局紀錄顯示，該棟大樓自2020年起，就有六起關於電路的違規，包括不當操作、未提交整改證書等。

社區人士陳家齡認為電路過載導致起火的可能性偏高，由於華埠建築多已有過百年歷史，許多樓內線路材料和結構並未升級更新，但居民用電量早已超過負荷，如果沒有重新布線，曾經僅供幾個燈泡使用的電線，可能無法承受現代大功率家電的用電量。

災後現場。(記者劉梓祁／攝影)
災後現場。(記者劉梓祁／攝影)

陳家齡說，市府應提供資金給紐約市的老建築進行改造，給符合條件的小業主提供零利率貸款，或直接撥款來升級建築，而不是持續興建新房屋。

捷楊水電冷暖承包公司負責人稱，華埠房屋年代久遠、維護水平參差不齊，許多建築電線安排混亂，全數更換不僅耗時還需大量資金；由於華埠租客居多，並不會考慮更換電路，如有也需房東和管理公司批准，流程複雜，且罕有房東願意主動更換升級電路，長此以往便累積了安全隱患。

電路引起的火災近年在華埠常有發生，去年茂比利街(Mulberry St.)78號和東百老匯街(East Broadway)17號的火災均查明由老舊電路著火導致。

影像顯示火苗從一樓禮品店內部天花板角落燃起。(受訪者提供)
影像顯示火苗從一樓禮品店內部天花板角落燃起。(受訪者提供)
聯成公所日前遭三級大火，災後現場一片狼藉。(記者劉梓祁／攝影)
聯成公所日前遭三級大火，災後現場一片狼藉。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 房東 貸款

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