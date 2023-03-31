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收緊保釋陷僵局 州預算延宕

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚承認，新財年預算已經無法按時完成談判。(州長辦公室提供)
霍楚承認，新財年預算已經無法按時完成談判。(州長辦公室提供)

紐約州新財年預算談判4月1日將截止，但州府和州議會仍在是否放鬆保釋制度、給法官更多自由設保裁量權的問題上爭執不休；州長霍楚(Kathy Hochul)30日承認，新財年預算無法按時完成談判；不過州議會高層表示，有信心在下周末復活節假期前達成協議，最快下周一就可完成談判。

霍楚在接受North Country Public Radio採訪時表示，「明顯地看到，預算談判無法在4月1日截止日完成；但我多次說過，談判目的不是趕截止日期，而是要達成正確成果，這是我的優先事項。」

霍楚此前在州情咨文提出，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯獲釋後仍出庭條款，給法官清晰的規則，在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，並將這項政策納入州府預算案；然而，該政策一直遭到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)等民主黨左翼反對。

紐約郵報報導，州參議會此前曾放話同意修改保釋制度，但知情人士表示，目前三人距離達成共識仍有距離；此外，州府在增建住房、特許學校等與州議會的分歧仍然沒有解決。

史都華-考辛斯、希士提30日也表示，無法按時完成談判，但稱有信心在下周復活節假期之前達成協議；希士提說，將要求所有民主黨州眾議員本周末留在州府，尋求談判突破，希望在下周一之前達成預算協議，或通過短期預算延長案，在預算未通過之前確保州府有錢可用。

史都華-考辛斯則淡化按時達成協議的重要性，只要短期預算延長案獲得通過、最終預算很快完成；但她仍然表示，目前犯罪猖獗的問題與保釋制度沒有關聯。

預算 霍楚 民主黨

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