申請福利 紐約市府一站式服務上線

亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)29日宣布推出承諾已久的一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台，方便民眾查詢市府福利 和相關資源，免去繁瑣的紙質申請表，並幫助自動辨別是否有資格申請福利。

亞當斯去年簽署行政令，把市府各部門與信息和技術相關的業務，全部整合至「市長技術與創新辦公室」(Office of Technology and Innovation)，牽頭建設MyCity平台；他表示，第一階段的平台主要將方便家庭在線上申請兒童照護福利，還可為小商業者和求職者提供目前已有的市府資源鏈接。

「MyCity」平台。（市長辦公室提供）

市民只需用電腦或手機至網站：Mycity.nyc.gov，輸入市民卡信息或利用電郵註冊並驗證，就可登錄平台，提供包括簡體中文在內的十種語言翻譯；民眾可在平台上為申請福利實時更新進度，提交申請前，平台會自動檢查是否有資格申請福利。

亞當斯表示，市民只需於平台輸入一次個人信息，就可輕鬆填寫所有需要的表格，並提醒是否有資格申請福利和服務，不必再處理市府各部門大量複雜的紙質申請表；「可以在家裡上網和用手機一次填好表格，也不用再輸入社安號、生日等信息，一進入就可知道是否有資格獲得福利，不再需要逐一嘗試。」