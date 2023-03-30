紐約民權、宗教、社區領袖 齊籲收緊保釋

國有色人種協進會紐約分會主席杜克斯表示，儘管2019年保釋改革意圖給低收入非洲裔和西語裔去罪化的初衷是好的，但疫情以來犯罪問題嚴重，現在有必要做出平衡。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約州 新財年預算 談判截止日臨近，但州長提出的收緊保釋制度、增加法官設保自由度的提案仍未獲得州議會同意；數十位民權、宗教和社區代表29日在曼哈頓哈林區州辦公室大樓前集會，呼籲州議會通過州長的提案，改善公共安全。

民調顯示，超過九成紐約州選民認為紐約州的犯罪問題嚴重，76%支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪。當日參與者多數是此前支持2019年州議會放鬆保釋制度的非洲裔和西語裔，但全國有色人種協進會(NAACP)紐約分會主席杜克斯(Hazel Dukes)表示，儘管2019年保釋改革意圖給低收入 非洲裔和西語裔去罪化的初衷是好的，但疫情以來犯罪問題嚴重，現在有必要做出平衡，「我們需要正義，也需要安全，二者沒有理由不可得兼。」

民眾呼籲州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)同意州長霍楚(Kathy Hochul)提出取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯釋後出庭的條款，並增加檢方預算。

因警察暴力執法而死的加納(Eric Garner)之母卡爾(Gwen Carr)也到場支持。她表示，過去十年社區在改變警方暴力執法方面有很大進步，但目前社區最大的擔憂是治安，不少人因為擔心而搬離，犯罪問題甚至已開始危害兒童安全，「需要讓民代們了解，修法不再讓犯罪分子逍遙法外。」