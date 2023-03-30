我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

紐約民權、宗教、社區領袖 齊籲收緊保釋

記者和釗宇╱紐約報導
國有色人種協進會紐約分會主席杜克斯表示，儘管2019年保釋改革意圖給低收入非洲裔和西語裔去罪化的初衷是好的，但疫情以來犯罪問題嚴重，現在有必要做出平衡。（記者和釗宇 / 攝影）
國有色人種協進會紐約分會主席杜克斯表示，儘管2019年保釋改革意圖給低收入非洲裔和西語裔去罪化的初衷是好的，但疫情以來犯罪問題嚴重，現在有必要做出平衡。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約州新財年預算談判截止日臨近，但州長提出的收緊保釋制度、增加法官設保自由度的提案仍未獲得州議會同意；數十位民權、宗教和社區代表29日在曼哈頓哈林區州辦公室大樓前集會，呼籲州議會通過州長的提案，改善公共安全。

民調顯示，超過九成紐約州選民認為紐約州的犯罪問題嚴重，76%支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪。當日參與者多數是此前支持2019年州議會放鬆保釋制度的非洲裔和西語裔，但全國有色人種協進會(NAACP)紐約分會主席杜克斯(Hazel Dukes)表示，儘管2019年保釋改革意圖給低收入非洲裔和西語裔去罪化的初衷是好的，但疫情以來犯罪問題嚴重，現在有必要做出平衡，「我們需要正義，也需要安全，二者沒有理由不可得兼。」

民眾呼籲州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)同意州長霍楚(Kathy Hochul)提出取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯釋後出庭的條款，並增加檢方預算。

因警察暴力執法而死的加納(Eric Garner)之母卡爾(Gwen Carr)也到場支持。她表示，過去十年社區在改變警方暴力執法方面有很大進步，但目前社區最大的擔憂是治安，不少人因為擔心而搬離，犯罪問題甚至已開始危害兒童安全，「需要讓民代們了解，修法不再讓犯罪分子逍遙法外。」

社區保護及改善聯盟(Alliance for Community Preservation and Betterment)成員、第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)表示，目前犯罪猖獗無可辯駁，華埠的搶案比去年同期增加135%，而且住房越來越難負擔，小商家因擔心安全而縮短營業時間，「這不是進步也不是正義，更非安全，不能縱容累犯者利用保釋規則一再逃脫。」

李翠珊表示，華埠的搶劫案比去年同期增加135%，而且租住房越來越難以負擔，小商業...
李翠珊表示，華埠的搶劫案比去年同期增加135%，而且租住房越來越難以負擔，小商業者因為擔心安全問題而縮短營業時間。（記者和釗宇 / 攝影）
少數族裔民權、宗教和社區人士集會，呼籲州議會同意州長的提案，改善治安。(記者和釗...
少數族裔民權、宗教和社區人士集會，呼籲州議會同意州長的提案，改善治安。(記者和釗宇 / 攝影)
因警察執法過當被害的加納之母卡爾表示，目前社區最大的擔憂是公共安全，不少居民因為...
因警察執法過當被害的加納之母卡爾表示，目前社區最大的擔憂是公共安全，不少居民因為擔心治安而搬走。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約州 預算 低收入

上一則

紐約山東同鄉會 頒發孔子獎學金

下一則

幼獅青少年樂團 台灣會館演出

延伸閱讀

蔡英文抵紐約 支持、反對雙方近千人隔街互嗆

蔡英文抵紐約 支持、反對雙方近千人隔街互嗆
台灣文化導覽團中谷莫德斯托展演 向主流介紹台灣

台灣文化導覽團中谷莫德斯托展演 向主流介紹台灣
蔡英文抵達紐約下榻飯店 僑胞熱情歡迎

蔡英文抵達紐約下榻飯店 僑胞熱情歡迎
影／蔡英文抵紐約 AIT新主席接機 美政要出席僑宴

影／蔡英文抵紐約 AIT新主席接機 美政要出席僑宴
蔡英文抵達紐約 今晚大型僑宴 美政要將參與

蔡英文抵達紐約 今晚大型僑宴 美政要將參與

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議