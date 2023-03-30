蔡英文迎僑胞熱情 場外對峙和平

台美藥劑協會成員許多當天都需上班，但仍熱情從外趕來參加僑宴。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國 總統蔡英文 訪中美洲過境紐約，29日在曼哈頓舉辦僑宴，超過700人參與，蔡英文致詞時感謝僑胞支持，提醒「記得我下次不選總統了」，聽眾熱情回應「我照樣愛妳！」與會僑界代表、民選官員表示持續支持中華民國在美國及全世界發光發熱。而在場外，與她2019年過境紐約時的場面相比，今年的參與者更加平和，全程沒有發生衝突。

曲怡文此次以僑胞、紐約州參議員身分，歡迎蔡英文再度造訪紐約。(記者顏嘉瑩／攝影)

蘇春槐說，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世界發光發熱。(記者顏嘉瑩／攝影)

作為現場唯一出席的台裔紐約民選官員，紐約州 參議員曲怡文受訪時表示，2019年也曾出席歡迎蔡英文造訪的僑宴，「這次很開心以議員跟僑胞身分歡迎她再次過境紐約」。美國與台灣有民主、人權和自由的共同價值，相信在美國的僑胞也都樂於分享這些觀念。

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

在台灣出生長大的曲怡文受益於台灣全民健保，她說紐約州有些議員也很想推行，但遇到困難，「因為我的成長背景，更可以跟這些議員溝通交流，改變或調整健保政策。」

歡迎陣營：好好享受抗議自由

蔡英文紐約活動，在僑界掀起不小波瀾，一方支持民選總統，一方抗議「賣國賊」。當日下午，雙方各自聚集在曼哈頓中城蔡英文下榻的酒店外表達立場。全美中國和平統一促進會聯合會名譽會長花俊雄表示，事前策畫時，就把基調定位為「和平」，與爭取「和平統一」的大方向一致。作為台灣人，他說看到台灣民心改變，去年「九合一」選舉的結果代表人民對民進黨的態度。

支持台灣的社區團體表示，現在逐漸凝聚的最大公約數是，無論國名，都與大陸的中華人民共和國政權沒有關係。(記者許君達／攝影)

倡導台灣加入聯合國的組織「Keep Taiwan Free」許伯丞，用擴音設備對著抗議陣營發表半個小時演說，喊話「中華民國成立更早，中共政權才是分裂國家者。」「你們在美國要好好享受可以上街抗議的自由，如果不喜歡自由和民主可以回中國去。」他表示，不期待短短的演說能讓他們接受，但「救一個算一個。」

抗議陣營指，世界只有一個中國，台灣是中國的一部分。(記者許君達／攝影)

抗議陣營：台灣親人希望統一

雙方在言語上雖互有交鋒，但情緒都比較平靜，未發生衝突。民進黨美東黨部主委莊振輝表示，活動前曾與對方通過氣，都希望平平安安。亞裔社團聯合總會主席、抗議總指揮陳善莊表示自己與台灣僑界代表都是老朋友，「我們只表達我們的立場，台灣人表達自己的立場也是自由。互不阻止對方發聲，符合美國的民主精神。」

曾偉康表示，走在華埠街上，可以看到四處都有中華民國國旗在風中飄揚。(記者顏嘉瑩／攝影)

抗議陣營的一位福州僑胞說，「沒聽說在中國上街抗議會被抓起來。」他表示，自己家有親屬在台灣，「他們都希望兩岸統一。」談到蔡英文，他和一位同伴都表示，雖然她現在還沒宣布獨立，「可是她就是這麼想的。」抗議陣營高喊「台獨必死」等口號，台灣僑界人士表示並不認為這是威脅，「他們開心就好，祝他們平安。」