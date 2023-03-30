我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

蔡英文迎僑胞熱情 場外對峙和平

記者顏嘉瑩、許君達／紐約報導
台美藥劑協會成員許多當天都需上班，但仍熱情從外趕來參加僑宴。(記者顏嘉瑩／攝影)
台美藥劑協會成員許多當天都需上班，但仍熱情從外趕來參加僑宴。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國總統蔡英文訪中美洲過境紐約，29日在曼哈頓舉辦僑宴，超過700人參與，蔡英文致詞時感謝僑胞支持，提醒「記得我下次不選總統了」，聽眾熱情回應「我照樣愛妳！」與會僑界代表、民選官員表示持續支持中華民國在美國及全世界發光發熱。而在場外，與她2019年過境紐約時的場面相比，今年的參與者更加平和，全程沒有發生衝突。

曲怡文此次以僑胞、紐約州參議員身分，歡迎蔡英文再度造訪紐約。(記者顏嘉瑩／攝影)
曲怡文此次以僑胞、紐約州參議員身分，歡迎蔡英文再度造訪紐約。(記者顏嘉瑩／攝影)

蘇春槐說，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世...
蘇春槐說，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世界發光發熱。(記者顏嘉瑩／攝影)

作為現場唯一出席的台裔紐約民選官員，紐約州參議員曲怡文受訪時表示，2019年也曾出席歡迎蔡英文造訪的僑宴，「這次很開心以議員跟僑胞身分歡迎她再次過境紐約」。美國與台灣有民主、人權和自由的共同價值，相信在美國的僑胞也都樂於分享這些觀念。

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)
蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)
蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

在台灣出生長大的曲怡文受益於台灣全民健保，她說紐約州有些議員也很想推行，但遇到困難，「因為我的成長背景，更可以跟這些議員溝通交流，改變或調整健保政策。」

歡迎陣營：好好享受抗議自由

蔡英文紐約活動，在僑界掀起不小波瀾，一方支持民選總統，一方抗議「賣國賊」。當日下午，雙方各自聚集在曼哈頓中城蔡英文下榻的酒店外表達立場。全美中國和平統一促進會聯合會名譽會長花俊雄表示，事前策畫時，就把基調定位為「和平」，與爭取「和平統一」的大方向一致。作為台灣人，他說看到台灣民心改變，去年「九合一」選舉的結果代表人民對民進黨的態度。

支持台灣的社區團體表示，現在逐漸凝聚的最大公約數是，無論國名，都與大陸的中華人民...
支持台灣的社區團體表示，現在逐漸凝聚的最大公約數是，無論國名，都與大陸的中華人民共和國政權沒有關係。(記者許君達／攝影)

倡導台灣加入聯合國的組織「Keep Taiwan Free」許伯丞，用擴音設備對著抗議陣營發表半個小時演說，喊話「中華民國成立更早，中共政權才是分裂國家者。」「你們在美國要好好享受可以上街抗議的自由，如果不喜歡自由和民主可以回中國去。」他表示，不期待短短的演說能讓他們接受，但「救一個算一個。」

抗議陣營指，世界只有一個中國，台灣是中國的一部分。(記者許君達／攝影)
抗議陣營指，世界只有一個中國，台灣是中國的一部分。(記者許君達／攝影)

抗議陣營：台灣親人希望統一

雙方在言語上雖互有交鋒，但情緒都比較平靜，未發生衝突。民進黨美東黨部主委莊振輝表示，活動前曾與對方通過氣，都希望平平安安。亞裔社團聯合總會主席、抗議總指揮陳善莊表示自己與台灣僑界代表都是老朋友，「我們只表達我們的立場，台灣人表達自己的立場也是自由。互不阻止對方發聲，符合美國的民主精神。」

曾偉康表示，走在華埠街上，可以看到四處都有中華民國國旗在風中飄揚。(記者顏嘉瑩／...
曾偉康表示，走在華埠街上，可以看到四處都有中華民國國旗在風中飄揚。(記者顏嘉瑩／攝影)

抗議陣營的一位福州僑胞說，「沒聽說在中國上街抗議會被抓起來。」他表示，自己家有親屬在台灣，「他們都希望兩岸統一。」談到蔡英文，他和一位同伴都表示，雖然她現在還沒宣布獨立，「可是她就是這麼想的。」抗議陣營高喊「台獨必死」等口號，台灣僑界人士表示並不認為這是威脅，「他們開心就好，祝他們平安。」

蔡英文 中華民國 紐約州

上一則

紐約獨立漫畫節 台灣秀多元魅力

下一則

法拉盛亞裔女街上遇襲、險被勒斃 6名少年嫌犯在逃

延伸閱讀

台國安局長：蔡英文訪美「不會製造意外」

台國安局長：蔡英文訪美「不會製造意外」
紐約僑宴 蔡英文提台灣3大改變 感謝美落實對台承諾

紐約僑宴 蔡英文提台灣3大改變 感謝美落實對台承諾
行程超保密 蔡英文下機前才透露活動 30日會龐培歐

行程超保密 蔡英文下機前才透露活動 30日會龐培歐
蔡英文抵紐約 支持、反對雙方近千人隔街互嗆

蔡英文抵紐約 支持、反對雙方近千人隔街互嗆
蔡英文出席700人僑宴 與會僑胞熱情興奮

蔡英文出席700人僑宴 與會僑胞熱情興奮

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議