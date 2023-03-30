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「有潛逃風險」 郭文貴助手面臨55年刑期 恐難交保

記者張晨／紐約報導

中國流亡富商郭文貴因涉嫌詐欺和洗錢日前在紐約被捕，他的助手王雁平也在同天被捕過堂，保釋金為500萬元；原本預計在29日舉辦的預審聽證被推遲，但一份當日提交的法庭文件列明控方反對王雁平獲得保釋的諸多理由，稱有巨大潛逃風險；她目前面臨的控罪或面臨55年刑期。

調查指，2020年4至6月，王雁平等人以詐欺手法，透過由郭文貴成立的媒體平台GTV販售私股，從全美超過5500名投資受害者，獲得約4.52億元；據了解，王雁平為GTV執行董事，也是負責轉移非法資金的關鍵人物。王雁平等人未按對投資人承諾，將資金用於擴大業務及升級技術，而將約1億元挪用高風險對沖基金，最終使她一名同夥的近親受益。

根據初步控訴書，王雁平被控串謀電匯及證券詐騙、電匯詐騙、非法貨幣交易等四罪；首次過堂後，保釋金被定為500萬元，且只能有兩名擔保人。

王雁平22日再次和她的兩名律師出庭，29日檢方提出反對為其出資220萬元的擔保人，並指被告有大量外國資源，且持有來自不同外國護照。被告人是中國公民，2017年來美尋求政治庇護，目前申請仍在審理；一般如果申請庇護者被控重罪，庇護申請會被駁回。王雁平面臨的指控總可判處最高55年監禁，及服刑完畢後可能被驅逐出境，更增加潛逃動機和風險。

庇護 投資 詐騙

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