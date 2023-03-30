家庭護理員維權 施壓州、市議會 促廢24小時工制
影音來源：記者張晨
家庭護理員排班工時與薪資爭議不斷，從業人員多為少數族裔女性。工會聯合議員29日再次示威維權，分別對市議會及州議會施壓，要求修法，爭回尊嚴，禁止剝削。
華人職工會與數十名華人護理員當日在市府外示威，要求市議長歐德思(Adrienne Adams)通過法案廢除24小時工作制，停止對少數族裔移民女性的不公，並呼籲民眾參加4月12日(周三)的大示威，還移民低薪工作者公平。
市議員馬泰(Christopher Marte)去年4月提出廢除24小時工作制(Intro. 175)提案，禁止雇主要求工作24小時，另要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。
職工會指，提案目前仍卡在歐德思未得投票。當天示威者多為年長華裔女性，中年移民到美國，當護理員是少數能選擇的職業之一。護理員朱女俊表示，24小時一班制只給13小時的薪水，長期高壓、短休，許多護理員身心及家庭都受到傷害。
華人職工會幹事寧子舜表示，紐約州24小時是分兩班制，只有紐約市壓迫盜竊護理員工資；他們反對種族歧視，應還護理員健康和家庭幸福，呼籲更多人參加4月12日在市府外的示威，要求市議會對法案投票。
市議員黃敏儀同日也在曼哈頓與1199SEIU醫療工作者東部聯盟一起抗議，呼籲州府在新財年預算落槌之際，結束24小時工作制；她表示，支持市議會修法，但若州議會未先修法提供更多預算，在州府年復一年無法為醫療保健系統提供足夠資金的情況下，要麼患者失去醫療服務，或者病患家屬需承擔其餘12小時的照護工作，皆難以承受。
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