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民調：9成選民認紐約州犯罪問題嚴重

記者和釗宇╱紐約報導
民調顯示，絕大多數紐約州選民支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪。(州長辦公室提供)
民調顯示，絕大多數紐約州選民支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪。(州長辦公室提供)

紐約州新財年預算談判截止日期將至，最新民調顯示，超過九成選民認為紐約州的犯罪問題嚴重，絕大多數支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪，消息也顯示州府無意在收緊保釋的問題上與州議會妥協；但在是否對富人加稅的問題上，選民支持州議會對富豪增稅的提議。

根據錫耶納學院(Siena College)27日公布的民調，72%選民支持提升法官對惡性犯罪嫌疑人的設保釋金自由度，其中民主黨選民支持率達76%，71%獨立選民、69%共和黨支持；65%非洲裔支持這一提案，比率為各族裔最低。92%認為犯罪問題在紐約州「非常嚴重」或「比較嚴重」，65%認為所居住社區的犯罪問題嚴重。

民調顯示，州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率為43%，與不支持率相當，選民對她施政的認可度則為52%；此前在她州情咨文中提出的取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯如期出庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，這項政策已納入州府預算案。

本周五就是預算談判截止日，民意的變動或可給霍楚的預算談判帶來助力；City & State報導，消息人士透露，目前州府無意在收緊保釋的問題上與州議會妥協，而且也無意在其他方面做更多討論，導致談判一度暫停；目前談判已經恢復，但仍未達成任何協議。

儘管選民在收緊保釋制度上支持霍楚，但在對富豪徵稅的問題上，民意偏向州議會民主黨左派；民調顯示，76%的選民支持州議會提出對年收入500萬以上富豪增稅提案，只有19%反對；根據州議會提案，年收入500萬元以上者的稅率擬從10.3%增至10.8%，年收入超過25萬者則從10.9%增至11.4%。

民調還顯示，58%支持州府提出的禁售調味香菸的政策；而在對於是否花稅金為無證移民提供健保以及是否應提高薪資税的問題上，選民看法兩極，前者49%選民反對、44%支持，後者則是43%打平；同時，有64%選民反對霍楚調漲州大、市大學費的提案，只有30%贊成；多數選民也支持霍楚在各社區增加住房的提案。

民調 霍楚 預算

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