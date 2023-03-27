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團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動

記者許君達／紐約報導
亞裔傳統文化大遊行定於5月在曼哈頓中城舉行，近百名亞裔各界社區人士出席發布會表達支持。(記者許君達／攝影)
亞裔傳統文化大遊行定於5月在曼哈頓中城舉行，近百名亞裔各界社區人士出席發布會表達支持。(記者許君達／攝影)

美國繁榮華埠總會宣布，慶祝亞裔傳統月，第二屆紐約亞裔傳統文化大遊行定於5月21日(周日)在曼哈頓中城舉行，歡迎紐約各界亞裔社團機構，以及公司和熱心人士積極報名參與。

遊行活動由繁榮華埠總會主辦、美國福建同鄉會協辦，藉亞太裔傳統月的契機在紐約市最繁華的地區積極發聲，向主流社會以亞裔移民後代推廣亞裔文化傳統，傳播正能量，並消弭其他族裔因缺乏瞭解，而對亞裔存在的偏見與敵視。

發布會在曼哈頓華埠舉行，由繁榮華埠總會總監田士鋭主持，福建同鄉會秘書長陳武、市長亞裔高級顧問鄭棋蓉、州長特別代表劉林劍虹、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、中華總商會董事長梅犖生、華埠共同發展機構行政總監陳作舟等人出席，另有近百名來自華人社區和亞裔團體的代表參與。

本屆遊行的主題與去年相似，旨在表達反抗仇恨，但更加重視亞裔內部的團結。田士鋭表示，相互理解是化解仇恨的良藥。鄭棋蓉邀請市長辦公室的日、韓、越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼等族裔的顧問共同前來，她表示，亞裔雖然彼此文化傳統和語言相異，但只有團結，才有助發出自己的聲音。劉林劍虹表示，希望亞裔社區組織共同參與，展示團結的力量。卡范納也樂見來自亞洲的各族群站在一起。

遊行時間定於5月21日中午12時至下午3時，地點於曼哈頓第六大道44街至53街路段。主辦方歡迎各華人組織、文藝團體等組隊報名，也歡迎有意者提供贊助。報名、贊助、尋求合作可聯絡(917)660-2402，或[email protected]

州長特別代表劉林劍虹呼籲處在意識形態光譜各個位置的亞裔社團都能積極參加以表達團結...
州長特別代表劉林劍虹呼籲處在意識形態光譜各個位置的亞裔社團都能積極參加以表達團結。(記者許君達／攝影)

亞裔 華埠 遊行

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