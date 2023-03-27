團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動

亞裔傳統文化大遊行定於5月在曼哈頓中城舉行，近百名亞裔各界社區人士出席發布會表達支持。(記者許君達／攝影)

美國繁榮華埠 總會宣布，慶祝亞裔 傳統月，第二屆紐約亞裔傳統文化大遊行 定於5月21日(周日)在曼哈頓中城舉行，歡迎紐約各界亞裔社團機構，以及公司和熱心人士積極報名參與。

遊行活動由繁榮華埠總會主辦、美國福建同鄉會協辦，藉亞太裔傳統月的契機在紐約市最繁華的地區積極發聲，向主流社會以亞裔移民後代推廣亞裔文化傳統，傳播正能量，並消弭其他族裔因缺乏瞭解，而對亞裔存在的偏見與敵視。

發布會在曼哈頓華埠舉行，由繁榮華埠總會總監田士鋭主持，福建同鄉會秘書長陳武、市長亞裔高級顧問鄭棋蓉、州長特別代表劉林劍虹、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、中華總商會董事長梅犖生、華埠共同發展機構行政總監陳作舟等人出席，另有近百名來自華人社區和亞裔團體的代表參與。

本屆遊行的主題與去年相似，旨在表達反抗仇恨，但更加重視亞裔內部的團結。田士鋭表示，相互理解是化解仇恨的良藥。鄭棋蓉邀請市長辦公室的日、韓、越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼等族裔的顧問共同前來，她表示，亞裔雖然彼此文化傳統和語言相異，但只有團結，才有助發出自己的聲音。劉林劍虹表示，希望亞裔社區組織共同參與，展示團結的力量。卡范納也樂見來自亞洲的各族群站在一起。