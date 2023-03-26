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她淚訴「亞裔女性擔心攻擊不敢出門」批聯邦應對仇亞犯罪不力

記者張心／紐約報導
統計數據顯示，全美有45%的亞裔在疫情期間經歷仇恨犯罪。(美聯社)
統計數據顯示，全美有45%的亞裔在疫情期間經歷仇恨犯罪。(美聯社)

美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)日前就如何應對仇恨亞裔犯罪召開公聽會，亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)等維權代表現場含淚控訴，批評聯邦應對仇亞犯罪不力，要求正視亞裔處境，從挹資、教育、社區等多方面改善亞裔地位。

這場「聯邦應對美國仇亞種族主義」(The Federal Government's Response to Anti-Asian Racism in the United States)公聽會於24日舉辦，約20位亞裔學者及社區人士出席，陳述全美的仇亞現象並提出建議。

美國民權委員會就如何應對亞裔仇恨犯罪召開公聽會。(取自公聽會直播)
美國民權委員會就如何應對亞裔仇恨犯罪召開公聽會。(取自公聽會直播)

司法應還亞裔公平正義

姚久安發言時不禁流淚，表示包括她自己，很多亞裔女性擔心受到攻擊而不敢出家門；「如果你們認為這是誇張式的杞人憂天，那請你來體驗一下這種恐懼和不安全的環境。」

率先發言的姚久安在講述亞裔居民所經歷的仇亞事件時，忍不住流淚。(取自公聽會直播)
率先發言的姚久安在講述亞裔居民所經歷的仇亞事件時，忍不住流淚。(取自公聽會直播)

她說，亞裔想要維權，但缺乏政府的多語言支持，就算遇到仇恨犯罪也不敢報案，「諸如此類的管理和司法漏洞使亞裔孤立無援，一向以司法公正而驕傲的美國，應該如何才能保證亞裔的公平正義。」

45%亞裔經歷仇恨犯罪

「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)聯合創始人、舊金山州立大學(SFSU)亞裔研究教授張華耀(Russell Jeung)援引統計數據表示，高達45%的亞裔在疫情期間經歷仇恨犯罪，相關案件達1000萬起，以疫情加劇的恐懼和美中緊張關係為主要原因，導致在「中國威脅論」情緒下的美國人把亞裔當作宣洩口。

張華耀說，根據大通銀行(JPMorgan Chase)的統計，亞裔企業疫情期間損失了60%的生意，而且失業率在各族裔中最高。

希望全民教育改變歧視

亞美公義促進中心代表楊約翰要求聯邦加強全民教育。(取自公聽會直播)
亞美公義促進中心代表楊約翰要求聯邦加強全民教育。(取自公聽會直播)

亞美公義促進中心(AAJC)代表楊約翰(John C. Yang)希望聯邦能夠加強全民教育，即「亞裔是美國人，是為美國建設和發展做出貢獻的人」，在用詞和定義上將「亞裔和中國政府的行動分開」，「如果不做好教育，很難改變當前這種對亞裔社區不信任的局面。」

亞裔 教育 疫情

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