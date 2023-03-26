布碌崙連環車禍 喪命華婦出殯 親屬GoFundMe募治喪費

車禍死者之一譚梁月薇，25日出殯。(取自GoFundMe頁面)

日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀嚴重連環車禍 中，被撞身亡的69歲華裔婦人譚梁月薇(Yuet Mei Tam Leung，前譯梁悅)，25日在戴克高地萬壽殯儀館舉行追思會和出殯，數十名家人、親友、民意代表等出席悼念；死者親屬目前也在GoFundMe上發起募款，希望各界協助處理後事等費用。

該起意外發生在本月20日中午12時左右，駕駛柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)涉嫌在18大道交64街口闖紅燈，撞上第一輛車後再失控衝上人行道，除譚梁月薇外，另名被撞的轎車車主斯坦凱(Stancho Stanchev)，也因此喪命，共造成二死五傷。

據悉，譚梁月薇祖籍廣東台山，1989年與丈夫從香港移民來美，在曼哈頓華埠的萬寧藥房工作了20多年，直到新冠疫情期間因腿傷而退休 ；夫婦倆育有一對子女，現都已成家，車禍發生時她正在去看醫生的路上，不料卻飛來橫禍。

車禍死者譚梁月薇25日出殯。(記者顏潔恩/攝影) 車禍死者譚梁月薇25日出殯。(記者顏潔恩/攝影)

25日死者的丈夫和兒女到場送她最後一程，不願對該起意外回應；一名與她共事多年的前同事說，譚梁月薇是十足的「開心果」，性格開朗討喜，同事都暱稱她為「Betty」、「阿肥」，就算退休也保持聯繫，定期出來見面，她本應安享晚年，沒想到卻發生意外。

松柏之家行政總監陳偉儀指出，車禍發生後，州長、市長辦公室均派人與家屬密切溝通，市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉等也親自拜訪，向家屬表達慰問。

消息指，車禍現場一片狼籍，警方要搜尋遺物時連死者的皮包都沒找著，家人不久前才在62分局、瑪摩利醫院的協助下領回部分遺物，讓死者可帶著生前的貼身物品陪葬。

家屬一時間無法接受悲劇的發生，警方報告中又寫錯死者名字、出生日期信息，導致無法申請死亡證和索賠保險，譚梁月薇的丈夫曾埋怨：「他們不尊重我太太」，後來在市警高速公路部門(NYPD Highway Division)更正後，才得以申請相關文件。

到場慰問的布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)華裔助理吳建宏(Kin Ng)拒絕透露更多該案細節，但他表示，該辦公室已成立小組，積極調查此案，「我們不會錯過任何可起訴被告的細節」，一旦有進展，將與家屬溝通，還死者一個公道。

死者家屬則於日前在GoFundMe網站上發起募款，表示譚梁月薇總是給家人、朋友，甚至陌生人帶來溫暖，希望善心人士能夠伸出援手，協助處理後事及其他花費；捐款及更多細節在https://reurl.cc/b7meod。