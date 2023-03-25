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華埠火災…有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

記者劉梓祁／紐約報導
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠勿街47號商住樓24日下午遭祝融，由於事發突然、火勢蔓延極快，樓內住戶未來得及反應就匆忙逃生，甚至有人沒穿衣就跑出樓外，也有住戶親屬在聽到失火消息後奔赴現場尋找家中老伴，但由於不會英語，在記者幫助下才找到對方。

住在六樓的梅金清表示，事發時僅有老伴一人在家，但其行動不便又住在頂層，聽到失火消息後便立刻趕回現場，但警戒線已拉起，不會英語不知如何與警員溝通，眼含熱淚十分著急，最後在世報記者的翻譯下，才獲准進入尋找，所幸丈夫及時逃出並無大礙。

梅金清丈夫回憶稱，火災發生後先是看到窗外有濃煙進入，隨後煙霧報警響起，意識到是火災開始向樓下逃生，出門後發現已經有多人在往樓外撤離，所幸趕在火勢徹底蔓延前逃出。

一位二樓住戶表示，由於自家就位於大火源頭的禮品店上方，起火後便看到窗外烈火熊熊，根本來不及思考便拉著女友向樓下跑去，連衣服都沒來得及穿，最後是在消防員和沿街店鋪的幫助下，才得到了外套和毯子。

四樓住戶王先生回憶稱，事發時正在電腦前工作，突然注意到地板的縫隙間有看著像乾冰一樣的煙霧冒出，以為是樓下活動導致，便沒太在意，但隨後發現煙霧愈來愈濃和黑，便匆忙跑下樓，等跑到街上，發現口罩已被熏黑。

現場還有數位老人被消防員抱出或抬出，被放上擔架接受治療，家人在匆忙趕到後同樣難以控制情緒留下眼淚。紅十字會工作人員隨後到場向受災住戶派發物資，並將其送至酒店安置，但未有透露地點。

華埠 口罩 曼哈頓

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