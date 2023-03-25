助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)

曼哈頓華埠 小販賣假名牌包，在去年遭到檢警大規模掃蕩，17名小販遭到逮捕，日前法國精品品牌香奈兒(CHANEL)則針對11名華人 車主提告，指這些私家車主車內裝滿假包，協助販賣假貨，並涉及製假售假、偽造商標等多項侵權行為，提出民事侵權告訴，索賠至少600萬元。

起訴書顯示，香奈兒公司8日在紐約南區聯邦地區法院向11名華人提起訴訟，包括林(Lin)、丁(Ding)、黃(Huang)、高(Gao)、胡(Hu)、李(Li)、陸(Lu)、張(Zhang)、曲(Qu)、謝(Xie)和王(Wang)等車主，分別住在皇后區貝賽、法拉盛、白石鎮、奧克蘭 公園(Oakland Gardens)或布碌崙(布魯克林)班森賀等地，其中多人早有因售假被捕記錄。

根據起訴書，市警從2022年和今年多次針對華埠販假調查，發現由多人組成的分銷網絡散布在街頭，向路人兜售包括香奈兒在內的品牌假冒仿製背包；販賣鏈的下線手持目錄或電子目錄向路人推銷，如有潛在買家有意購買，跑腿就前往裝有假貨的車中取貨送至現場。

警方於今年1月12日拘捕多名華人，並扣押裝有假品的私家車及貨品；起訴書中，香奈兒公司要求被告對每項侵權商標賠償200萬元，總罰金至少為600萬元。