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助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

記者劉梓祁／紐約報導
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)

曼哈頓華埠小販賣假名牌包，在去年遭到檢警大規模掃蕩，17名小販遭到逮捕，日前法國精品品牌香奈兒(CHANEL)則針對11名華人車主提告，指這些私家車主車內裝滿假包，協助販賣假貨，並涉及製假售假、偽造商標等多項侵權行為，提出民事侵權告訴，索賠至少600萬元。

起訴書顯示，香奈兒公司8日在紐約南區聯邦地區法院向11名華人提起訴訟，包括林(Lin)、丁(Ding)、黃(Huang)、高(Gao)、胡(Hu)、李(Li)、陸(Lu)、張(Zhang)、曲(Qu)、謝(Xie)和王(Wang)等車主，分別住在皇后區貝賽、法拉盛、白石鎮、奧克蘭公園(Oakland Gardens)或布碌崙(布魯克林)班森賀等地，其中多人早有因售假被捕記錄。

根據起訴書，市警從2022年和今年多次針對華埠販假調查，發現由多人組成的分銷網絡散布在街頭，向路人兜售包括香奈兒在內的品牌假冒仿製背包；販賣鏈的下線手持目錄或電子目錄向路人推銷，如有潛在買家有意購買，跑腿就前往裝有假貨的車中取貨送至現場。

警方於今年1月12日拘捕多名華人，並扣押裝有假品的私家車及貨品；起訴書中，香奈兒公司要求被告對每項侵權商標賠償200萬元，總罰金至少為600萬元。

在警方執法當天恰巧在場的社區人士陳家齡表示，此現象已在華埠存在多年，由於涉及金額龐大，小販也能夠過賣假貨賺取大額佣金，即便被抓也僅會被罰款，不會被監禁，很難徹底根除。

假貨甚至附有保證書。(取自法庭文件)
假貨甚至附有保證書。(取自法庭文件)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
假貨吊牌上寫著「全國統一零售價20元」。(取自法庭文件)
假貨吊牌上寫著「全國統一零售價20元」。(取自法庭文件)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)
警方於今年初在華埠扣押多輛裝有假貨的私家車。(陳家齡提供)

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