紐約擬對Netflix、Uber等增4%徵稅 支付MTA10億元缺口

MTA需要10億元資金支持，州立法機構計畫提高工資所得稅。（州長辦公室提供）

紐約州民主黨眾議員 日前提案，計畫對Netflix、Hulu、Disney+、HBO Max和Spotify等串流媒體、及Uber等運輸公司增加4%徵稅，以籌集資金，支付大都會 運輸署(MTA)的10億元經費需求，而這可能導致紐約人訂閱串流媒體和共享乘車的費用迅速提升。

根據民主黨眾議員們23日提交的預算案，預計對流行視頻和音頻平台的徵稅，將帶來每年100多萬元的稅收；同時，對Uber等共享汽車平台每段行程多增加50分的費用，將能籌集2.4億元稅收；第三項建議，則是對包裹運輸公司每個快遞加贈25分附加稅，預計將再籌集3億元。

大都會運輸署此前表示，當局需要10億元資金扶持，以維持地鐵、公車、火車等公共交通的當前收費，避免5.5%的票價上漲。

民主黨眾議員們的新提案，希望替代州長霍楚(Kathy Hochul)此前提出的，通過增加工資稅來籌集7億元，緩解大都會運輸署經費緊張的計畫。該計畫遭到紐約州許多議員們的反對，他們也提出了替代措施，計畫對收入超過500萬元的企業公司稅提高到9.25%，從而在加稅第一年收穫8.65億元，用於大都會運輸署的正常運轉。

大都會運輸署表示，他們不關心經費的來源，但更贊成霍楚的工資稅提案，因為該項來源比企業利潤更穩定也更容易預測。

Uber公司代表回應稱，如果新提案獲得批准，那麼新的附加費將直接從用戶身上收取。