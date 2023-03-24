8大道攤販亂象 華人居民要求整治 爭設「禁攤區」

法拉盛掃蕩後，8大道無證擺攤情況似有所改善。(記者顏潔恩／攝影)

市府多部門日前在皇后區法拉盛 突擊檢查攤販，扣留和沒收違法商品。受類似問題困擾的布碌崙(布魯克林)華人居民呼籲，在8大道 也展開大規模執法，號召民眾撥電對日落公園 市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)施壓，推動8大道禁擺攤區(No Vending Zone)的立法，改善當地生活環境。

據市府數據，2021年6月至2022年5月間，全市街頭攤販被檢查與投訴最嚴重的社區，榜上有法拉盛、及8大道華社。其中8大道長久面臨無證擺攤、商家占用人行道等問題，也有攤販在街頭用瓦斯爐烤地瓜、栗子，產生安全隱患。

法拉盛執法行動後，或許起到震攝作用，8大道50街至60街間擺攤情況有所緩解，未見平常販售海鮮、水果的無證攤販，也有民眾認為這只是「曇花一現」。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)的華裔社區代表凌飛表示，8大道的非法擺攤問題存在已久，攤販占道，店鋪商家不甘示弱，也將商品拚命往外放，街道更擁擠；除行人安全問題，也造成街道髒亂，攤販通常不會處理自己造成的衛生問題，引來鼠蟲、導致惡臭。

阿維萊斯過去針對8大道擺攤問題，多次造訪社區和商家，回應將研究合適的方法，但一直未有下文；凌飛呼籲居民撥電至其辦公室施壓，引起必要的關注，督促議員參考市府對法拉盛的執法，也可提案立法設禁攤區，保護行人。