紐約客談／「我們愛紐約」 先得人心再談團結　

為提振紐約市 在疫情 後的士氣，市府近日宣布啟動由私營機構贊助的「我們愛紐約」(We Love NYC)宣傳活動，向全球著名、1970年代設計的「我愛紐約」標誌致敬，用圓的字體改為「我們愛紐約」，但這項耗資2000萬元的最新設計，是否真的有辦法為紐約市帶來希望的觀光旅遊人潮？

原本的「我愛紐約」標誌，是由知名圖形設計師格拉瑟(Milton Glaser)在1970年所設計，向觀光客宣傳紐約州 ，當時紐約州正經歷一波經濟危機，失業率居高不下；「我愛紐約」則是搭配印刷廣告，強調紐約州的自然及人文景觀，從尼加拉瀑布到百老匯秀，以刺激旅遊產業。

最新的「我們愛紐約」，根據州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)，則是鼓勵市民志願改善城市，包括改善公共安全、支持小商業者、保護公園、清理垃圾，讓居民為自己社區的變革做主；他在宣布記者會上表示，民眾的無私奉獻讓紐約市度過疫情最艱難的日子，新的標誌將呼籲所有熱愛紐約的人展現自己的愛，伸出援助之手並把愛播向每個角落。

這個新標誌推出後，被批為看起來像「投資銀行」或「保險業者」的標誌，在社群媒體上引起批評聲音不斷，在目前看來，為紐約市帶來更多的是分化。

格拉瑟的標誌能成功的原因，除了設計大膽、直接，且歷久彌新外，更多的是達到真正的團結；反觀本屆政府，想靠修改標誌，就重新再讓紐約市擺脫疫情陰霾，還不如花更多功夫在改善基礎建設、公共治安上，讓人民信服後，再談團結。