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超支近倍 市警加班費7.4億 10年最高

記者張晨／紐約報導
市警加班費本財年將超7億，是預算的兩倍，創過去十年最高。(記者張晨／攝影)
市警加班費本財年將超7億，是預算的兩倍，創過去十年最高。(記者張晨／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)近日發布報告指，本財政年度警察加班費預計將達到7億4000萬元，該數字是整個市警部門加班費預算的兩倍，也是過去十年來的最高水平。

截至2月，市警加班費已超過市議會分配的3億7400萬元，增加近1億元，而2023財年還剩四個月；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)等高層在本周的預算聽證會上為這筆開支辯護，她表示，警員不斷流失，證明加班費是合理的，「雖然不可持續如此，但卻是彌補警力減少造成的輪班差距所必需。」

截至上個月，市警有3萬4017名制服警員，比去年減少近900人；根據主計長報告，這一數字比2019年的峰值降了2500多人。

蘭德預計，到今年6月財年結束時，市警加班費將達創紀錄的7億4000萬元，這是市長亞當斯(Eric Adams)上任後的第一個完整財年，他在競選時承諾將大幅削減警察加班費。

「加班預算與實際加班支出之間的持續差距既無助於部門規劃，也不利於紐約市的成本效益。」報告指，簡單地減少加班預算並不是控制加班成本的有效手段，因對超出預算的機構沒有任何問責制。

市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，加班的主要原因是為遏制全市的犯罪活動。西維爾也辯稱，已經盡可能減少加班支出，並重新評估警員效率，將警力全部用於需要的案件，使加班成本下降了14%。

預算 警察 亞當斯

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