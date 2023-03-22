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「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

記者張晨／紐約報導
刑事法院外一早被路障攔起，現場警員駐守。(記者張晨/攝影)
刑事法院外一早被路障攔起，現場警員駐守。(記者張晨/攝影)

前總統川普在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費」一案遭曼哈頓地方檢察官調查，自爆21日將被捕的他雖仍身在佛羅里達，但紐約已受波及—21日當天反川者不但高喊「逮捕政變領導者」，法院更在隨後的庭審中受「詐」彈威脅而中斷；市警總局更通知全市制服警員嚴陣以待，隨時聽候調遣，以應對突發情況。

當日上午正在進行州檢察長詹樂霞(Letitia James)對川普集團提出的2億5000萬元民事欺詐的訴訟庭審—川普集團律師，他的長子小川普(Donald Trump Jr.)、長女伊凡卡(Ivanka Trump)以及次子艾瑞克(Eric Trump)均在庭上。

據法院發言人表示，庭審進行中因接到通過911報警的炸彈威脅而休庭近20分鐘，在對現場和曼哈頓地檢辦公室進行「完全搜查」後，排除了爆炸的可能；當被問及炸彈威脅是否提到了川普時，發言人回應稱，「據我所知沒有」。

反對者高喊「逮捕政變領導者」與各家媒體記者將庭外街道完全占滿。(記者張晨/攝影)
反對者高喊「逮捕政變領導者」與各家媒體記者將庭外街道完全占滿。(記者張晨/攝影)

而法庭外，約有15人站在中央街上，要求起訴川普，而支持者則大部分聚集在中城的川普大廈外；反對者高舉「騙子川普」橫幅、大喊「逮捕政變領導者」與各家媒體記者將庭外街道完全占滿。

此前有消息稱，川普或在21日前後被捕，且川普此前又煽動其支持者「抗議、抗議、抗議。」；市警在下城刑事法院和中城川普大廈外均豎起了路障，也將安保升級為「高度警戒」，3萬6000名制服警員嚴陣以待，而這比紐約市任何一場大型活動出動的安保人數都多。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)也譴責了炸彈威脅，聲稱地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)「不會被針對他或他的辦公室的威脅所嚇住。」

「他不會允許(這些威脅)影響針對川普案的進程。」李文在一封由他自己和其他許多曼哈頓民選官員簽名的信中說，「任何以擾亂地檢辦公室工作為目的的人都會非常失望。」

川普 曼哈頓 檢察官

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