重振城市 啟動「我們愛紐約」

亞當斯宣布啟動「我們愛紐約」活動。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)20日在曼哈頓時報廣場宣布啟動由私營機構贊助的「我們愛紐約」(We Love NYC)宣傳活動，希望重振紐約市 的旅遊業和市民參與，讓紐約市擺脫疫情陰霾。

這項宣傳活動耗資2000萬元，將由「紐約合作」(Partnership for New York City)執行，並修改1970年代設計的「我愛紐約」標誌，改為「我們愛紐約」，彰顯團結；本次宣傳活動的主題是鼓勵市民志願改善城市，包括改善公共安全、支持小商業者、保護公園、清理垃圾，讓居民為自己社區的變革做主。

活動將由市府相關部門和非營利機構合作舉辦；其中，公園局將舉辦地球日活動號召民眾維護公園，清潔局則將在全市五區舉辦社區掃除活動；大都會運輸署(MTA)將辦「地鐵音樂」投票，在網上直播地鐵藝人的演出，讓通勤客投票評選哪些藝人可以得到在地鐵站 授權表演的資格。

亞當斯表示，因為民眾的無私奉獻，紐約市得以挺過疫情最艱難的日子，「如果每個人每周奉獻一個小時，就會出現變革性的成果；很榮幸啟動『我們愛紐約』活動，請求所有熱愛紐約的人展現自己的愛，伸出援助之手並把愛播向每個角落。」