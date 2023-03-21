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法拉盛公寓四級大火 屋頂燒穿

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛公寓四級大火。(讀者提供)
法拉盛公寓四級大火。(讀者提供)

法拉盛一棟六層樓公寓20日發生四級大火，屋頂燒穿，12戶人家受到影響，起火原因截稿前仍在調查，四名消防員受輕傷。

(讀者提供)

根據市消防局，當日下午1時49分，位於富蘭克林大道(Franklin Ave.)134-30號的公寓突發大火，濃煙滾滾，後燒穿樓頂，火情也由二級升至四級大火，在3時30分左右撲滅。

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現場六樓至少兩戶人家，玻璃窗戶全碎，一片狼籍，家具物件大部分被燒毀。市消防局發言人Mike Parrella在現場接受採訪時表示，公寓住戶並無傷亡，四名消防員受輕傷，12戶受到火災影響，包括六樓以下的樓層，市樓宇局正勘查評估房屋結構安全，起火原因也仍在調查。

大火殃及12戶住家，居民焦慮圍觀。(讀者提供)
大火殃及12戶住家，居民焦慮圍觀。(讀者提供)

住在六樓的72歲葉先生表示，五樓住戶正在裝修，每天都有敲敲打打的噪音，為圖清淨，他當時在外面吃飯，經妹妹通知才得知自家著火。這是他買下的公寓，「差不多都燒沒了」，「損失蠻多」。葉先生及該棟公寓其他住戶，當日傍晚由巴士統一接走，安排至旅店臨時住宿。

火勢一度升級，現場濃煙滾滾。(讀者提供)
火勢一度升級，現場濃煙滾滾。(讀者提供)

另一住在六樓的華婦表示，大火應是從她的樓下燒起來，當時，她正好在廚房燒菜，爐火由正常的藍綠色變成紅色，她擔憂是管線問題，把爐火關閉，隨後有人敲門，邊喊「火燒了，趕快走！」，她便逃到樓下。六樓77歲西語裔居民Elida Roman則說，她的房間在六樓最右端，應未受殃及。去年該棟公寓一樓也曾失火，但很快撲滅。

現場幫忙翻譯的居民表示，據了解，該棟公寓在1952年建造，約有40多戶住戶，其中不乏華人

法拉盛公寓四級大火。(讀者提供)
法拉盛公寓四級大火。(讀者提供)
法拉盛公寓四級大火，警方約兩小時後撲滅。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛公寓四級大火，警方約兩小時後撲滅。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 華人

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