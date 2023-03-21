鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管

紐約市近期電單車鋰電池起火事件頻發，今年迄今已致46人受傷、三人死亡。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市 電單車鋰電池起火事件頻發，今年已致46人受傷、三人死亡；市長亞當斯 (Eric Adams)20日簽署五項法案，加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，對公眾加強宣導。

州議會2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年在紐約市加速普及，但也帶來安全隱患；根據市消防局數據，2019年相關起火事故造成13人受傷，2021年79人，去年猛增至147人，今年已有46人受傷。

為減少相關隱患，市議會本月初通過五項加強電單車鋰電池監管法案，包括禁止組裝和銷售二手鋰電池、要求市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作安全宣導、禁止銷售未被廣泛認可的檢測 實驗室認證的鋰電池、要求市消防局每年對電單車鋰電池事故做分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律，及為外賣郎和第三方送餐平台制定電單車鋰電池安全使用指南。

亞當斯20日簽署上述法案，表示存在缺陷的非法產品仍然租賃、銷售給市民，許多設備沒有達到基本的安全標準。電池問題不只是引起一般的火災，「電池基本上是爆炸，火勢蔓延非常快。」