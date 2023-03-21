我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管

記者和釗宇／紐約報導
紐約市近期電單車鋰電池起火事件頻發，今年迄今已致46人受傷、三人死亡。（記者和釗宇 / 攝影）
紐約市近期電單車鋰電池起火事件頻發，今年迄今已致46人受傷、三人死亡。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市電單車鋰電池起火事件頻發，今年已致46人受傷、三人死亡；市長亞當斯(Eric Adams)20日簽署五項法案，加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，對公眾加強宣導。

州議會2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年在紐約市加速普及，但也帶來安全隱患；根據市消防局數據，2019年相關起火事故造成13人受傷，2021年79人，去年猛增至147人，今年已有46人受傷。

為減少相關隱患，市議會本月初通過五項加強電單車鋰電池監管法案，包括禁止組裝和銷售二手鋰電池、要求市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作安全宣導、禁止銷售未被廣泛認可的檢測實驗室認證的鋰電池、要求市消防局每年對電單車鋰電池事故做分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律，及為外賣郎和第三方送餐平台制定電單車鋰電池安全使用指南。

亞當斯20日簽署上述法案，表示存在缺陷的非法產品仍然租賃、銷售給市民，許多設備沒有達到基本的安全標準。電池問題不只是引起一般的火災，「電池基本上是爆炸，火勢蔓延非常快。」

除簽署法案，亞當斯還說，全市也將展開電單車電池安全檢查活動，還將與州府合作，鼓勵購買安全、合法設備；房屋局將和聯合愛迪生電力公司(Con Edison)合作，在部分政府樓試點設電池充電站和儲存站。

市長亞當斯20日簽署五項法案，加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售...
市長亞當斯20日簽署五項法案，加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，對公眾加強宣傳。（市長辦公室提供）

亞當斯 紐約市 檢測

上一則

超速撞車 衝上人行道2死5傷

下一則

法拉盛公寓四級大火 屋頂燒穿

延伸閱讀

重振旅遊業 霍楚、亞當斯啟動「我們愛紐約」宣傳活動

重振旅遊業 霍楚、亞當斯啟動「我們愛紐約」宣傳活動
辱罵華裔女記者 市議員馬泰顧問黃華清辭職

辱罵華裔女記者 市議員馬泰顧問黃華清辭職
慣犯猖獗 亞當斯促商家向紐約州府陳情 修改保釋法

慣犯猖獗 亞當斯促商家向紐約州府陳情 修改保釋法
福建同鄉會慶81周年 將持續服務社區

福建同鄉會慶81周年 將持續服務社區
州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪

州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領