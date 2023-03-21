鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管
紐約市電單車鋰電池起火事件頻發，今年已致46人受傷、三人死亡；市長亞當斯(Eric Adams)20日簽署五項法案，加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，對公眾加強宣導。
州議會2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年在紐約市加速普及，但也帶來安全隱患；根據市消防局數據，2019年相關起火事故造成13人受傷，2021年79人，去年猛增至147人，今年已有46人受傷。
為減少相關隱患，市議會本月初通過五項加強電單車鋰電池監管法案，包括禁止組裝和銷售二手鋰電池、要求市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作安全宣導、禁止銷售未被廣泛認可的檢測實驗室認證的鋰電池、要求市消防局每年對電單車鋰電池事故做分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律，及為外賣郎和第三方送餐平台制定電單車鋰電池安全使用指南。
亞當斯20日簽署上述法案，表示存在缺陷的非法產品仍然租賃、銷售給市民，許多設備沒有達到基本的安全標準。電池問題不只是引起一般的火災，「電池基本上是爆炸，火勢蔓延非常快。」
除簽署法案，亞當斯還說，全市也將展開電單車電池安全檢查活動，還將與州府合作，鼓勵購買安全、合法設備；房屋局將和聯合愛迪生電力公司(Con Edison)合作，在部分政府樓試點設電池充電站和儲存站。
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