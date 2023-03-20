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仇恨偏見犯罪 小頸集會籲維權 議員：從教育著手 已培訓近萬學生

記者高雲兒／紐約報導
州參議員史塔文斯基(左一)、州眾議員布朗斯丁(左二)和市議員李琳達(左四)等19日在皇后區小頸舉辦反仇恨集會。(記者高雲兒／攝影)
州參議員史塔文斯基(左一)、州眾議員布朗斯丁(左二)和市議員李琳達(左四)等19日在皇后區小頸舉辦反仇恨集會。(記者高雲兒／攝影)

繼紐約時報廣場及舊金山日前分別舉辦紀念活動，追悼2021年亞特蘭大亞裔水療中心濫射案八名死者，及日前長島大頸華人協會海報遭仇亞塗鴉，19日，皇后區亞裔聚居的小頸，也舉辦反仇恨集會，討論仇恨犯罪、極端主義和反猶太主義對年輕人和社區的影響，重申教育在反仇恨犯罪的重要性，呼籲亞裔積極報案，勇敢反抗。

大頸華人協會海報日前發現遭仇恨塗鴉。。(胡黎曼提供)
大頸華人協會海報日前發現遭仇恨塗鴉。。(胡黎曼提供)

市議員李琳達(Linda Lee)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)和國際人權組織西蒙·維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)等參與活動。西蒙·維森塔爾中心研究主任伊頓(Rick Eaton)公布聯邦調查局(FBI)的數據，2021年，美國的仇恨犯罪事件達到近1萬起，創歷史新高。針對非洲裔的仇恨犯罪增加14%，針對白人增加27%，最嚴重是針對亞裔的偏見犯罪增加167%，「這也是自1990年代後最大增長，主因新冠疫情」。他列舉年輕人仇恨言論最嚴重的社交平台，主要是TikTok、Telegram、推特等。

對於近期大頸華人協會發現仇亞塗鴉，李琳達表示震驚，表示就算是惡作劇，也說明青少年有仇恨心理，「也更說明教育的重要性」。

史塔文斯基曾為老師，指教育在反仇恨問題非常重要。布朗斯丁認為，解決仇恨犯罪的前提是承認並正視該問題。李琳達表示，其第23選區有近45%居民是亞裔，是僅次於第20選區法拉盛的紐約市第二大亞裔居住選區。她表示之前在韓裔社區中心(Korean Community Service)工作時，常遇到亞裔因為語言障礙、但感到羞恥而不願報告仇恨及偏見行為，她正聯合不同的非營利機構作為中間人，向警方報告仇恨案件。

李琳達稱市議長歐德思(Adrienne Adams)去年分配相關預算給市議員，而針對反仇恨犯罪(Combat Hate)，李琳達特別支持教育類的學生賦權工作坊(Student Empowerment Workshop)，目前已舉辦了300次活動，參加學生逾9000人，預計還將舉辦300次。西蒙·維森塔爾中心負責人介紹，該類活動旨在為學生建立正確的數位時代公民價值觀，同時意識到自身的影響力，從旁觀者轉為行動者，在安全的情況下抵制仇恨言論。

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