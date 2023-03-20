龍崗親義公所 頒獎趙小蘭父女

紐約龍岡親義公所舉行敬老春宴暨頒獎典禮，鼓勵年輕一代砥礪前行，繼續發揚「忠義仁勇」之龍岡精神。前排右三、四：趙錫成、趙小蘭。(記者張心／攝影)

紐約龍岡親義公所18日舉行2023年敬老春宴暨頒獎，趙錫成博士及其女美國聯邦前勞工部 、運輸部部長趙小蘭 榮獲終生成就獎。

紐約龍岡親義公所主席劉國權表示，趙錫成博士和趙小蘭部長是華人 的驕傲，兩人作為移民榜樣，在美國奮鬥成功的故事，激勵在美華人。公所特別將今年的「終身成就獎」頒發給二位，希望籍此表彰和感謝他們多年來對華人社區的貢獻，並鼓勵年輕一代砥礪前行，繼續發揚「忠義仁勇」之龍岡精神。

趙小蘭在獲獎感言中，回憶父母在顛沛流離的時代，攜手並肩從台灣到美國打拚。然而在最艱苦的時候，父親趙錫成和母親趙朱木蘭也未忽視孩子的教育，培育出四個哈佛大學畢業生，均成為社會的中流砥柱。

「作為華人，始終為我們的文化、習俗、哲學思想而驕傲。永遠將謙虛、勤勉、以人為本，作為行事的原則。」趙小蘭表示，這樣「中西合璧」的價值觀，也砥礪自己和許多華人。

被稱為「船王」的福茂集團董事長趙錫成鼓勵年輕人回饋社區，努力發揮華人在美國社會的影響力，並為中華文化傳承貢獻力量，為下一代創造更多機遇和平台。