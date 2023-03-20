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曼哈頓將徵收堵車費 新澤西州長、華人抨擊不公

記者許君達／紐約報導
曼哈頓將徵收堵車費，爭議持續。(美聯社)
曼哈頓將徵收堵車費，爭議持續。(美聯社)

曼哈頓即將徵收堵車費的爭議在紐約市方興未艾，隔著哈德遜河的新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)也加入戰局，抨擊紐約的政策，稱對新澤西的通勤者不公平，且給人們更多「不去曼哈頓的理由」。部分住在新澤西且需要經常往返兩州通勤的華人也表示，由於可供繞行的路線不多，曼哈頓的堵車費對於僅需過路的駕駛很不公平。

墨菲19日受訪表示，如果新的跨河隧道和大眾運輸站點能夠盡快興建，讓住在新澤西的通勤者能有質量更佳的巴士或火車選擇，徵收曼哈頓堵車費的影響也許會小一些。然而現在，翻新紐新港務局車站(Port Authority Bus Terminal)和新建跨哈德遜河隧道的計畫以近乎凍結的速度進行，堵車費只會使情況更糟。

住在新澤西州紐瓦克附近的徐先生表示，往返曼哈頓的通勤，坐火車較為方便，但有時因工作需求，要前往皇后區，公共運輸的便利性就遠不及開車。經過林肯隧道或荷蘭隧道穿越曼哈頓是從新澤西前往紐約市東部最為便捷的路徑，現在只需繳納單程17元的過路費，而等到堵車費開徵，過路成本將大增。

唯一一條可以繞行的華盛頓大橋現在已經壅堵到令人頭疼，而且要多繞行十幾里的路程。未來所有繞行車流恐都匯聚於此，交通將成噩夢，大橋兩端附近社區居民也感到憂心。「對停留在曼哈頓增加壅堵的車收費還說得過去，我們只借道也要被一視同仁地收費，實在不公平。」

新澤西州 曼哈頓 堵車費

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